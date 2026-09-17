مباهاة ورياء.. أحمد كريمة يحذر من التصوير أمام الكعبة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال: «حكم التصوير في أثناء أداء مناسك الحج والعمرة، وأننا نرى الكثيرين يصورون أنفسهم بجانب الكعبة».

وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «لو كان القرار بيدي لاتخذت قرارًا ملزمًا بمنع التصوير، بمجرد دخول المسلم أبواب المسجد الحرام، أو أن يدخل المسجد النبوي، أو أن يتواجد في أماكن أداء الشعائر».

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المسلم يذهب للتعبد، وليس للتصوير، كما يفعل البعض، ولذلك على الجميع أن يذهبوا لما ذهبوا له.

ولفت إلى أن التصوير في أماكن العبادات مباهاة ورياء، وإخلال بقدسية هذه الأماكن المقدسة.