الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس أن قواتها أجبرت 104 سفن تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" وعلقت قائلة "تقلع طائرة إف/إيه-18 إف سوبر هورنت من سطح الطائرة على حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) بينما تبحر السفينة في المياه الإقليمية، تواصل دعم تنفيذ الحصار الأمريكي ضد إيران".

وأوضحت "حتى 17 سبتمبر، قامت قوات القيادة المركزية بإعادة توجيه 104 سفن تجارية لضمان الامتثال الصارم".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت بيانات أولية لتتبع السفن أن عدد سفن شحن ​البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى ثلاث فقط ‌أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو ​17 سفينة.

وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد ​تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة ⁠الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.

ووفقا لبيانات شحن من ​شركة كبلر في الساعة 0445 بتوقيت جرينتش، فإن من ​بين السفن الثلاث، دخلت سفينة فارغة لشحن البضائع الجافة السائبة من طراز سوبراماكس المضيق عبر المسار الإيراني، بينما دخلت ناقلة ​منتجات بترولية فارغة عبر مسار غير معلن.