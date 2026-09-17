قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل وطن: الإخوان استغلوا الدين والسياسة للوصول إلى أهدافهم
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السفير محمد حمدي المُلا
السفير محمد حمدي المُلا
أ ش أ

قدم السفير محمد حمدي المُلا أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بالبيت الأبيض في واشنطن.

ونقل السفير محمد المُلا إلى الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بتولي مهام عمله في واشنطن، وحرصه على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وطلب الرئيس "ترامب" نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بالعلاقة الشخصية المتميزة التي تجمعهما، والتي انعكست إيجاباً على مستوى التنسيق والعلاقات بين البلدين، ومتمنياً للسفير التوفيق في أداء مهام عمله.

وأكد السفير المصرى حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، لا سيما في ظل التطورات الجارية، وبالنظر إلى ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة، وما تشهده العلاقات بين الدولتين من نمو في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وما تستند إليه من روابط ممتدة بين الشعبين المصري والأمريكي في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية.

السفير محمد حمدي المُلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

الإدمان

إعلانات مضللة ومراكز وهمية.. تحذيرات برلمانية لحماية مرضى الإدمان من مصيدة العلاج غير الآمن

لانش بوكس

خطر يهدد صحة الأجيال.. استشاري تغذية يحذر من المشروبات الغازية والأغذية المصنعة

غزة

بين الإصلاح والحق في التمثيل.. فلسطين تطالب واشنطن بإعادة النظر في القيود والتقييمات

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد