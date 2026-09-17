السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قدم السفير محمد حمدي المُلا أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بالبيت الأبيض في واشنطن.

ونقل السفير محمد المُلا إلى الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بتولي مهام عمله في واشنطن، وحرصه على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وطلب الرئيس "ترامب" نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزازه بالعلاقة الشخصية المتميزة التي تجمعهما، والتي انعكست إيجاباً على مستوى التنسيق والعلاقات بين البلدين، ومتمنياً للسفير التوفيق في أداء مهام عمله.

وأكد السفير المصرى حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، لا سيما في ظل التطورات الجارية، وبالنظر إلى ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة، وما تشهده العلاقات بين الدولتين من نمو في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وما تستند إليه من روابط ممتدة بين الشعبين المصري والأمريكي في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية.