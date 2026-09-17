قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل وطن: الإخوان استغلوا الدين والسياسة للوصول إلى أهدافهم
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن تحركات تنظيم الإخوان في العواصم الأوروبية، ومنها ترتيبات مؤتمر هولندا، لا تعكس تحولًا هيكليًا أو مراجعة فكرية حقيقية؛ بل تمثل تكتيكًا روتينيًا للمكياج السياسي بهدف التفاف التنظيم على حالة العزلة وفقدان الشرعية الميدانية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد في هذه المرحلة على استبدال أدبياتها التقليدية بلغة براجماتية تدغدغ المعايير الغربية، مؤكدًا أن طرح عناوين مثل "الحريات" و"حقوق الإنسان" عبر كيانات ومؤسسات واجهة غير مسجلة باسم الجماعة الإرهابية الصريح، يُعد محاولة مكشوفة للالتفاف على القيود الأمنية والتصنيفات القانونية في أوروبا، ولضمان المرور إلى منصات المجتمع الدولي تحت غطاء العمل المدني والأكاديمي.

فضح مخطط الإخوان لإعادة تسويق نفسها في أوروبا

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن التركيز المكثف على المنصات الرقمية وصياغة الخطاب بقوالب حديثة يعكس رغبة التنظيم في مخاطبة شرائح جديدة وخاصة الشباب الغربي أو المتابعين الذين لم يعايشوا تجربة الحكم في مصر عام 2012 لتغيير الذاكرة الجمعية وتصدير سردية أحادية، مؤكدًا أن هذا التدوير لا يتجاوز كونه عمليات علاقات عامة تستهدف صناعة رأي عام مضلَل، يُغيب الحقائق الميدانية ويركز على الترويج لصورة ضحية قمع سياسي بدلاً من تنظيم إيديولوجي مغلق.

ولفت إلى أن عقد هذه الفعاليات في هولندا أو غيرها من الدول الأوروبية يكرّس واقعًا أمنيًا وسياسيًا جديدًا يتمثل في أن الجماعة الإرهابية تحولت كليًا إلى ظاهرة إعلامية هجينة في الشتات مقطوعة الصلة بالشارع المحلي، والعجز عن التأثير الميداني داخل مصر دفع القيادات الخارجية إلى الاستثمار في حرية الفضاء الأوروبي كملاذ أخير للحفاظ على التماسك التنظيمي المتداعي، ولضمان استمرار التدفقات المالية وتماسك القواعد في الخارج.

وشدد على أن هذا الإصرار على تغيير الغلاف مع الإبقاء على المضمون التنظيمي الصلب لم يعد ينخدع به الكثيرون؛ فالأجهزة الأمنية والدوائر السياسية الدولية باتت تدرك جليًا الفارق بين الإيمان الفعلي بالقيم الديمقراطية، وبين توظيفها كأداة مرحلية لاستعادة الحضور الإعلامي والسياسي.

الإخوان الإرهابية حزب المصريين أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: زيارتي للصين ستحدد التوازنات الاستراتيجية في المنطقة

المقاتلة المتطورة F-35

مخاوف أمريكية من تسريب تكنولوجيا F-35 إلى الصين

مطار الملكة علياء الدولي

مطار الملكة علياء الدولي بالأردن يستقبل أكثر من مليون مسافر خلال أغسطس الماضي

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد