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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو الشيوخ: اختيار وتأهيل كوادر الدولة يجب أن يقوم على الجدارة.. والاستثمار في الإنسان أساس التنمية

الدكتورة سوزي سمير
الدكتورة سوزي سمير
حسن رضوان

أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، والذي أقيم بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدة أن الكلمة تضمنت عددًا من الرسائل المرتبطة بتطوير مؤسسات الدولة وتأهيل الكوادر القادرة على تحمل مسؤولياتها بكفاءة.

الكفاءة والجدارة أساس اختيار كوادر الدولة

وقالت سوزي سمير إن تأكيد الرئيس أهمية وضع معايير موضوعية وموحدة لاختيار وتأهيل الشباب للعمل داخل مؤسسات الدولة يعكس توجهًا نحو ترسيخ مبدأي الكفاءة والجدارة، بما يضمن الاستعانة بالعناصر المؤهلة والقادرة على أداء مهامها ومسؤولياتها وفق أسس واضحة.

وأضافت أن اعتماد معايير موحدة في الاختيار والتأهيل يمثل أحد العناصر المهمة في تطوير الأداء المؤسسي، ويدعم بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.

الأكاديمية العسكرية ودورها في تأهيل الكوادر

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس عن دور الأكاديمية العسكرية المصرية في تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف مؤسسات الدولة يعكس أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات، وإتاحة فرص التدريب التي تساعد الشباب على التعرف بصورة أوسع على طبيعة عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأوضحت أن هذا النوع من التأهيل يسهم في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، بما ينعكس على مستوى أداء الكوادر الجديدة وقدرتها على التعامل مع الملفات المختلفة وخدمة المواطنين.

«بناء الإنسان» في مقدمة أولويات الدولة

وأكدت سوزي سمير أن توضيح الرئيس أن الهدف من برامج التدريب ليس «عسكرة الدولة»، وإنما بناء الإنسان وتأهيله علميًا ومهنيًا ورفع قدرته على التعامل مع التحديات، يحمل دلالة واضحة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت أن تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم يمثلان عنصرًا أساسيًا في أي جهود تستهدف تطوير المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تتطلب كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التكيف.

رفع الوعي مسؤولية مشتركة

وتابعت عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن أهمية الحفاظ على الدولة ورفع وعي المواطنين، ولا سيما الشباب، يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، بما يساعد على التعامل مع التحديات المختلفة والحفاظ على مقدرات الوطن.

وشددت على أن بناء الوعي لا يقع على عاتق مؤسسة واحدة، وإنما يتطلب تكامل أدوار الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع.

متابعة الخريجين وحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

واختتمت سوزي سمير بالإشارة إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن متابعة خريجي الأكاديمية العسكرية بعد انتهاء برامجهم التدريبية، للوقوف على مدى الاستفادة من برامج التأهيل وتحقيق أهدافها.

كما أكدت أهمية الاهتمام بحماية الأطفال والشباب من مخاطر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تعزيز الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع يمثل جانبًا مهمًا في حماية الأجيال الجديدة.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ تصريحاتها بتقديم التهنئة لخريجي الدورة السادسة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم وخدمة الوطن.

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