الرئيس السيسي: استخدام السوشيال ميديا اختيار.. ونحتاج لتحرك سريع لحماية الأطفال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا ليست أمرًا مفروضًا على المواطنين ضد إرادتهم، وإنما تكمن القضية الأساسية في كيفية استخدام هذه المنصات، مشددًا على أن الاختيار في النهاية يعود إلى المستخدم نفسه.

تقديم محتوى إيجابي ومفيد

وقال الرئيس السيسي: « أنت هتستخدمها إزاي؟ ده موضوع أنت هتسأل عليه»، موضحًا أن منصات التواصل يمكن استخدامها في تقديم محتوى إيجابي ومفيد، كما يمكن أن تُستخدم في تقديم محتوى غير مناسب.

وأضاف: «ممكن تتفرج في اليوتيوب على كلام جميل جدًا جدًا جدًا، أو كلام مش كويس، والخيار والاختيار لك»، مشيرًا إلى أن المستخدم يستطيع توظيف هذه المنصات بشكل إيجابي، سواء من خلال مشاهدة المحتوى المفيد أو تقديم كلمات ومشاركات جيدة.

استخدام مواقع التواصل

وأوضح الرئيس أن استخدام مواقع التواصل يمكن أن يكون إيجابيًا من خلال نشر الكلمات الطيبة والمحتوى الجيد، كما يمكن أن يكون سلبيًا، مؤكدًا أن الاختيار مسؤولية المستخدم.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك بسرعة من جانب وزارة الاتصالات والجهات المعنية، وعدم انتظار صدور القوانين أو التشريعات للبدء في إجراءات الحماية.

وقال الرئيس: «إحنا كنا اتكلمنا قبل كده إن إحنا محتاجين نتحرك بسرعة فيما يخص وزارة الاتصالات والجهات المعنية، فيما يخص عملية حماية الأطفال أو الأولاد بسرعة».

مسؤولية حماية الأطفال

وأكد الرئيس السيسي أن مسؤولية حماية الأطفال لا تقع على عاتق الدولة وحدها، وإنما يجب أن تشارك الأسرة في هذه المهمة، من خلال متابعة استخدام الأبناء لوسائل التواصل ووضع الضوابط المناسبة لأعمارهم.

وأوضح: «ومش بس لما القانون يطلع ولا يصدر ولا حتى... لأ، هو إحنا كأسر نساعد في كده».

وضرب الرئيس مثالًا على ذلك بتحديد سن معينة لاستخدام بعض الوسائل والمنصات، مشددًا على أهمية تعاون الأسرة في تطبيق هذه الضوابط، قائلًا: «لو قلنا لسن 15، مصطفى، يبقى الأسرة تساعدنا على إن إحنا ما يبقاش فيه الوسيلة دي لغاية ما يعدي سن 15».

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدًا أهمية التعاون بين الدولة والأسرة والمجتمع في التعامل مع تحديات الاستخدام الرقمي وحماية الأطفال.