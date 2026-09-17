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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي يشارك في مؤتمر رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي

محافظ البنك المركزي خلال اللقاء
محافظ البنك المركزي خلال اللقاء
محمد يحيي

شارك  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول «استخدامات الذكاء الاصطناعي في ممارسات البنوك المركزية»، الذي نظمه البنك المركزي الكيني بالعاصمة نيروبي، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه.

جاء ذلك في إطار الحرص على تبادل الرؤى والخبرات مع محافظي البنوك المركزية الإفريقية، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وشهد المؤتمر-الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB)، التي يستضيفها البنك المركزي الكيني خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026- مشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية، يمثلون أكثر من 40 دولة إفريقية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الرقابية والقطاع المالي والمؤسسات الدولية، لبحث الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للبنوك المركزية، إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدامه، وسبل توظيفه بصورة مسؤولة وآمنة.

وركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية شملت استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة النقدية والاستقرار المالي، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به. 

وناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، ودعم التنبؤات الاقتصادية، كما استعرض المشاركون تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البنوك المركزية، بما في ذلك تحليل الوثائق وإدارة المعرفة وإعداد التقارير، وما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من رفع للكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من البيانات.

وفي ختام المؤتمر، تم إجراء حوار حول جاهزية الدول لتبني الذكاء الاصطناعي وأهمية التعاون الإقليمي، إلى جانب بحث الخطوات المستقبلية لتعزيز الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات في النظم المالية، والاستفادة من أطر التعاون القائمة بين البنوك المركزية الإفريقية.

وتعكس مشاركة  المحافظ في هذا المؤتمر الحرص على متابعة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطبيقاته في تطوير أعمال البنوك المركزية، بما يدعم كفاءة تنفيذ السياسات ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.

ويواصل  المحافظ مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، حيث تعقد اليوم الخميس الندوة السنوية لمجلس المحافظين تحت عنوان “التكامل النقدي والسيادة المالية في إفريقيا: رؤى إستراتيجية في خفض اعتماد القارة على المؤسسات الدولية”.

كما تتضمن الندوة جلسات نقاشية حول تجارب البنوك المركزية في تعزيز أطر عمل السياسات النقدية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى الكلي، وكذلك تطوير الأسواق المالية المحلية وبدائل للتمويل الخارجي، فضلًا عن سبل تطوير نظم دفع قارية إفريقية متكاملة لدعم السيادة النقدية والتحديات المرتبطة بها. 

كما ستتم مشاركة تجارب بعض البنوك المركزية أعضاء الجمعية فيما يتعلق بموضوع الندوة. 

وتختتم فعاليات الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية،بانعقاد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الجمعية غدًا الجمعة الموافق  18 سبتمبر 2026، والذى سيتم خلاله اعتماد العديد من القرارات من جانب مجلس المحافظين فيما يتعلق بأنشطة الجمعية وما يرتبط بها من لجان فنية ومجموعات وفرق عمل متخصصة.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر الذكاء الإصطناعي حسن عبد الله

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