قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: نسبة نجاح خريجي الدورة 6 المرشحين للعمل بالجهات القضائية 98%
وزير الداخلية يقرر اعتبار وفاة اللواء محمد الشربيني ضمن حالات الاستشهاد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان “البداية” في حفل تخرج الدورة 6 للجهات القضائية
بسبب تهديد المسيرات الروسية.. بولندا تغلق مطاراتها وتستدعي طائراتها المقاتلة
وزير الداخلية اليمني: رفع الجاهزية الأمنية في عدن ولحج والمناطق خلف خطوط المواجهة
تعليم بورسعيد يجتمع بمديري مدارس المرحلة الثانوية لمتابعة الانضباط وانتظام الدراسة
محافظ القاهرة يحسم الجدل: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة
الرئيس السيسي يشهد تخرج 1350 من الجهات والهيئات القضائية
بآيات من الذكر الحكيم.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الرئيس السيسي لخريجي الهيئات القضائية: حافظوا على الدولة واحترموا معايير الاختيار
الرئيس السيسي: يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث في الفترة من 2011 - 2013 لم ينته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في تونس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

ويدخل الفراعنة لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما استهلوا مشوارهم في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، في مباراة أظهر خلالها المنتخب المصري قدرته على العودة وحسم المواجهة لصالحه، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة مصر ضد المغرب 

وتقام مباراة مصر ضد المغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس الامم الأفريقية.

ويتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة انتصاراته أمام المغرب، وتقديم أداء قوي يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري، خاصة أن مواجهة اليوم تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة في مشوارهم بالبطولة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر والمغرب وجامبيا، فيما تضم المجموعة الأولى تونس وغانا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا، وتضم المجموعة الرابعة الكاميرون ورواندا وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، في ظل كونها إحدى المحطات المهمة في إعداد المنتخب لبطولة العالم للرجال 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة.
ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.
وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

منتخب مصر كرة الطائرة كأس الأمم الأفريقية مصر والمغرب أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

بالصور

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد