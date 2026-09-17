موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في بطولة أمم أفريقيا للطائرة

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في تونس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

ويدخل الفراعنة لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما استهلوا مشوارهم في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، في مباراة أظهر خلالها المنتخب المصري قدرته على العودة وحسم المواجهة لصالحه، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة مصر ضد المغرب

وتقام مباراة مصر ضد المغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس الامم الأفريقية.

ويتطلع المنتخب المصري إلى مواصلة انتصاراته أمام المغرب، وتقديم أداء قوي يؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري، خاصة أن مواجهة اليوم تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة في مشوارهم بالبطولة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات مصر والمغرب وجامبيا، فيما تضم المجموعة الأولى تونس وغانا وكينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة الجزائر وتشاد ونيجيريا، وتضم المجموعة الرابعة الكاميرون ورواندا وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، في ظل كونها إحدى المحطات المهمة في إعداد المنتخب لبطولة العالم للرجال 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.