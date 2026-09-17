شوبير عن مواجهة منتخب مصر المقبلة: ربنا يستر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيا استعدادات المنتخب لماراتي التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقية

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "كابتن حسام حسن أعلن قائمة المنتخب الوطني تقريبًا بلا مفاجآت، مفيش مفاجآت".

وأضاف أن مواجهة جنوب السودان ستقام في الثالثة عصرًا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: “ربنا يستر من حرارة الجو، الماتش الساعة هيكون الساعة 3”.

وتابع أن هناك عدد كبير من الاصابات وفي مقدمتها محمود حسن تريزيجيه وياسر إبراهيم، بينما سيغيب مروان عطية عن مباراة أنجولا بسبب الإيقاف.

واختتم شوبير، أن بعثة منتخب مصر ستتوجه إلى جنوب السودان على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة المباراة.