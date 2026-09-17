مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.. بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالقاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة على مستوى أحياء العاصمة، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين، وتنظيم أوضاع الأكشاك والحد من التجاوزات والمخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يوجد بالقاهرة ٢٧٣٩ كشك ، و١٧٩٠ فاترينة، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة من خلال تصميم حضارى يتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها، مشيرًا إلى منح أصحاب الأكشاك المرخصة مهلة ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم وتطبيق النموذج الموحد.