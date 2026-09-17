أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا مفاجأة تتعلق بقرار موافقة الزمالك على بيع البرازيلي خوان بيزيرا لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك غاضبون لبيع اللاعب، وأبلغونا أن قرار رحيل خوان بيزيرا جاء بقرار فردي».

وأضاف أضا: «تواصلنا مع 4 أعضاء من مجلس إدارة الزمالك وأكدوا أن القرار كان قرارًا فرديًا من رئيس النادي حسين لبيب

وتابع أضا قائلًا: «نحن انفردنا في برنامج الماتش هنا من أن حسين لبيب وافق على بيع بيزيرا من شهر يوليو الماضي».