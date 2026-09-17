السفير الإماراتي بالقاهرة: تكريم نجاة الصغيرة يجسد وفاء الإمارات للفن والثقافة العربية

أشاد السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، بتكريم الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بشخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، مؤكداً أن هذا التكريم يجسد جانباً من قيم الإمارات ووفائها لأهل العطاء.

وكتب السفير الإماراتي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن تكريم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان للفنانة نجاة الصغيرة يمثل «لفتة إنسانية راقية» تعكس تواضعاً أصيلاً وتقديراً لقامة فنية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه القيم غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء الإمارات، وترسخت في نهجهم ومواقفهم.

وأكد الزعابي أن احتفاء الإمارات بنجاة الصغيرة يمثل احتفاءً بإرث فني عربي رفيع، وبصوت عبر الأجيال وظل حاضراً في الوجدان العربي.

وأضاف أن تكريم نجاة الصغيرة هو أيضاً احتفاء بمصر، التي كانت ولا تزال منارة للفن والثقافة، ومهداً لنجوم أثروا الوجدان العربي وأسهموا في بناء جسور ثقافية امتدت من «أم الدنيا» إلى مختلف أنحاء المنطقة.

واختتم السفير الإماراتي تدوينته بالتأكيد على أن الإمارات «وفية لمن صنعوا الجمال، حاضنة للثقافة، ومواصلة لمسيرة زايد في تكريم الإنسان والاحتفاء بالعطاء».