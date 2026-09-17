انطلاقة مثالية.. برشلونة يكتسح راسينج سانتاندير بسباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه راسينج سانتاندير، بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء 16 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقدم الفريق الكتالوني واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام مرمى الضيوف، ليحسم المواجهة بفوز عريض يؤكد القوة الهجومية للفريق.

برشلونة يواصل انطلاقته المثالية

واستطاع برشلونة بهذا الانتصار مواصلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري الإسباني، محققًا الفوز السادس على التوالي منذ بداية الموسم، ليحافظ على العلامة الكاملة ويحصد 18 نقطة من أصل 18 ممكنة.

ويعكس هذا الانتصار الكبير الحالة الهجومية المميزة التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك، في ظل الأداء القوي والفاعلية الواضحة أمام مرمى المنافسين.

سباعية جديدة تعزز قوة برشلونة الهجومية

ونجح لاعبو برشلونة في تسجيل سبعة أهداف خلال المباراة، مستفيدين من التفوق الفني والاستحواذ على الكرة والتحرك المستمر في المناطق الهجومية.

وفي المقابل، تمكن راسينج سانتاندير من تسجيل هدفين، لكنه لم يتمكن من مجاراة أصحاب الأرض، الذين واصلوا الضغط الهجومي حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

صدارة منفردة بفارق أربع نقاط

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وفقًا للترتيب عقب الجولة السادسة.

ويأمل الفريق الكتالوني في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، والحفاظ على صدارته للبطولة، في ظل البداية القوية التي منحته دفعة كبيرة في سباق المنافسة على اللقب.

ويؤكد الفوز على راسينج سانتاندير أن برشلونة يعيش بداية قوية للموسم، بعدما نجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية، مع تقديم مستويات هجومية لافتة تحت قيادة هانسي فليك.