دعوى قضائية ضد لاند روفر بقيمة 7 ملايين دولار بعد احتراق منزل

تواجه شركة لاند روفر دعوى قضائية جديدة في ولاية جورجيا الأمريكية تُطالب بتعويض قدره 7 ملايين دولار، وذلك على خلفية احتراق سيارة رينج روفر من طراز 2017 تلقائيًا أثناء توقفها، مما أدى إلى تدمير منزل العائلة كاملاً.

تفاصيل حريق رينج روفر 2017

كشفت وثائق الدعوى المرفوعة من الزوجين بريت وجوي ميتشيل أن الحادث وقع عندما كانت السيارة متوقفة في مرأب المنزل الملحق.

واندلعت النيران فجأة في السيارة لتنتقل سريعًا إلى أرجاء المنزل، مما أسفر عن تدمير العقار البالغ قيمته 5.75 ملايين دولار، إضافة إلى خسائر في الممتلكات الشخصية تتجاوز 1.28 مليون دولار.

سبب اشتعال سيارة رينج روفر

أشارت التحقيقات الهندسية الواردة في الدعوى إلى أن الحريق بدأ من وحدة التحكم الرئيسية بنظام الترفيه (IMC) الموجودة تحت مقعد السائق.

وأوضحت التقارير أن الوحدة سخنت على نحو غير طبيعي جراء خلل في مكوناتها الداخلية مع استمرار سحبها للتيار الكهربائي أثناء وضع الاستعداد، مما حولها إلى مصدر اشتعال حراري داخل الكابينة.

أضرار إضافية واستدعاءات لاند روفر

أسفر الحريق عن إصابات جسدية وأزمات نفسية لأفراد العائلة البالغ عددهم 7 أفراد أثناء فرارهم من النيران.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه العلامة البريطانية ضغوطًا مستمرة بشأن جودة الأنظمة الكهربائية والسلامة، عقب استدعاءات سابقة تتضمن مخاطر حرارية متكررة.