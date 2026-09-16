جولة مفاجئة لوكيل تعليم البحر الأحمر على مدارس الغردقة.. متابعة انتظام الدراسة والانضباط داخل الفصول

أجرى الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس إدارة الغردقة التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وآمنة ومحفزة للطلاب.

وشملت الجولة مدرسة التقوى الابتدائية، ومدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي، ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر.

متابعة سير الدراسة داخل الفصول

وخلال جولته، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على سير الحصص الدراسية والمستوى التعليمي للطلاب، كما حرص على التفاعل معهم والتحاور حول مستوى الدراسة وما يقدم لهم داخل المدرسة.

وشدد العربي على ضرورة انتظام الحصص وفق الجداول المدرسية، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية للطلاب، مع مواصلة الاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، بما يوفر بيئة مدرسية مناسبة طوال اليوم الدراسي.

كما تابع وكيل الوزارة نسب حضور الطلاب وانتظامهم، إلى جانب مستوى الانضباط الإداري والتعليمي، وتفعيل الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها.

التأكد من الأمن والسلامة وجاهزية المدارس

وتفقد وكيل التعليم مختلف أرجاء المدارس للوقوف على انتظام الإشراف اليومي، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة، وجاهزية المعامل والخدمات التعليمية، إلى جانب تنظيم عمليات دخول وخروج الطلاب ومتابعة تنفيذ خطط الأنشطة المدرسية.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية، والعمل على توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة ومحفزة على التعلم.

جولات مفاجئة لمتابعة الحضور وخفض الكثافات

وشدد الدكتور أشرف العربي على استمرار تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف مدارس الإدارات التعليمية، لمتابعة نسب حضور الطلاب، ومطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية الخاصة بخفض الكثافات، إلى جانب متابعة انتظام التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وأكد أن المتابعة الجادة والمستمرة للعملية التعليمية تمثل أداة أساسية لاكتشاف أي سلبيات والتعامل معها أولًا بأول، وقياس مستوى الجاهزية والانضباط داخل المدارس، وتحديد مسار العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن انتظام الطلاب والتزامهم بالحضور، إلى جانب الانضباط الإداري والتعليمي، تمثل ركائز أساسية لبناء بيئة تعليمية آمنة وناجحة، وتعزيز دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الجولة أشرف فرج، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وعلاء حسن، مدير إدارة الغردقة التعليمية.