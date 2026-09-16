قنصوة وصبحي يتفقدان غرفة عمليات «القاهرة 2026» ومقار إقامة الوفود بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي:

• غرفة عمليات «القاهرة 2026» نموذج للتكامل بين التكنولوجيا والعمل التنظيمي

• حريصون على توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات للوفود المشاركة

رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية: "القاهرة 2026" تعكس اهتمام مصر بالرياضة الجامعية وتعزز التواصل بين شباب إفريقيا

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ود.أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا للدورة، مقر إقامة الوفود المشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات "القاهرة 2026" بجامعة عين شمس، وذلك بحضور د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ود.هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، ود.أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ود.هشام أحمد علي، مدير البطولة، وماركو زونيتش، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لفعاليات الدورة، والاطمئنان على جاهزية مواقع المنافسات ومقار إقامة الوفود، ومستوى الخدمات المقدمة للمشاركين، بما يضمن انتظام المنافسات وتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب والطالبات والوفود المشاركة طوال فترة الدورة.

وخلال الجولة، تفقد د.عبد العزيز قنصوة ود.أشرف صبحي غرفة عمليات الدورة، التي تستضيفها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وتدعم أعمال الإدارة والمتابعة خلال فعاليات «القاهرة 2026»، حيث استمعا إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل الغرفة، ودورها في الربط بين مختلف اللجان والجهات المشاركة، ومتابعة سير المنافسات والفعاليات بصورة لحظية.

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة، من خلال منظومة متكاملة تتيح متابعة خطوط سير الحافلات وحركة نقل الوفود، والرصد المباشر للمواقع المختلفة للمنافسات، ومتابعة النتائج التي يتم تسجيلها في مختلف الألعاب، بما يدعم سرعة التعامل مع المستجدات، ويعزز كفاءة التنسيق بين فرق العمل، ويسهم في انتظام فعاليات الدورة بمختلف مواقعها.

وأكد د.عبد العزيز قنصوة، أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات تعكس ما تمتلكه الدولة المصرية وجامعاتها من إمكانات وبنية تحتية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية الجامعية الكبرى على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف الوقوف على سير العمل بصورة مباشرة، والاطمئنان على توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات للوفود المشاركة.

وأضاف الوزير أن الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة «القاهرة 2026» يمثل نموذجًا للتكامل بين التطور التكنولوجي والعمل التنظيمي في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، موضحًا أن غرفة العمليات تتيح رصد مختلف عناصر الدورة لحظيًا، وتدعم التنسيق بين اللجان والجهات المعنية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام المنافسات وتحقيق أفضل تجربة ممكنة للمشاركين.

ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي، أن المتابعة الميدانية لمقار إقامة الوفود ومواقع المنافسات تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة العمل خلال الدورة، مؤكدًا الحرص على توفير جميع المقومات التي تضمن راحة الوفود وسلامة المشاركين وانتظام المنافسات، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر بالرياضة الجامعية ودورها في تعزيز التواصل بين شباب الجامعات الأفريقية.

وأشار د.أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، إلى أن نجاح تنظيم «القاهرة 2026» يستند إلى منظومة متكاملة من العمل والتنسيق بين مختلف اللجان والجهات المشاركة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات تمثل مركزًا رئيسيًا للمتابعة اليومية، وتدعم الربط بين الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، بما يضمن سرعة تداول المعلومات والتعامل الفوري مع متطلبات العمل في مختلف مواقع الدورة.

وأوضح د.هشام أحمد علي، مدير البطولة، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة حركة الوفود والحافلات، ومواقع المنافسات، والنتائج، ومختلف المستجدات التشغيلية، بما يتيح لإدارة البطولة امتلاك صورة متكاملة ومحدثة عن سير الفعاليات، ويساعد فرق العمل على سرعة التنسيق والتعامل مع أي متطلبات أو مستجدات بما يحافظ على انتظام برنامج المنافسات.

كما قام د.عبد العزيز قنصوة ود.أشرف صبحي بجولة داخل أماكن إقامة الوفود المشاركة، حيث اطمأنا على توفير بيئة إقامة آمنة ومريحة طوال فترة المشاركة في الدورة، وتفقدا المطعم والمغسلة، واطمأنّا على مستوى الخدمات المقدمة للوفود، إلى جانب الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتاحة للمشاركين.

وأشاد قنصوة بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة وكافة فرق العمل والجامعات المستضيفة، وما يقدمونه من أداء متميز وتنسيق متكامل أسهم في انتظام فعاليات الدورة وحسن استقبال الوفود، بما يعكس الصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم الرياضة الجامعية على المستوى الإفريقي.

وخلال الجولة، كرم د.عبد العزيز قنصوة ود.أشرف صبحي الطلاب والطالبات الفائزين في منافسات الشطرنج، في منافسات الفردي والفرق، تقديرًا لتميزهم الرياضي ومشاركتهم في فعاليات الدورة.

كما شهد د.عبد العزيز قنصوة ود.أشرف صبحي جانبًا من فعاليات المباراة التي جمعت بين جامعة هيرتفوردشاير والاتحاد الغيني من غينيا، وذلك في إطار متابعة المنافسات الرياضية للدورة وتشجيع المشاركين والاطمئنان على انتظام فعاليات البطولة.