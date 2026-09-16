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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس القومي للبحوث يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية تعزيز الشراكة الدولية

القومي للبحوث
القومي للبحوث
نهلة الشربيني

استقبل اليوم الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، والوفد المرافق لها. وجاء اللقاء الهام لبحث آفاق التعاون المشترك، وفتح أبواب جديدة للربط بين المؤسستين بما يسهم بصورة مباشرة في تحسين وتنمية قدرات الباحثين المصريين، وإعداد جيل واعد من القيادات الأكاديمية والبحثية القادرة على المنافسة دولياً.

يأتي ذلك انطلاقاً من الاستراتيجية الرائدة للمركز القومي للبحوث في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ومواكبة العلوم البازغة التي تُشكل ملامح المستقبل. 

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور/ أحمد مجدي جبر نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والأستاذة الدكتورة/ إيناس أبو طالب نائب رئيس المركز للشئون الفنية والإدارية، والأستاذة الدكتورة/ همت علام - مكتب العلاقات الدولية يرافقها عددٌ من أعضاء المكتب، إلى جانب حضور نخبة متميزة من عمداء المعاهد وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمركز.

وفي كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن هذه الزيارة تمثل محطة بالغة الأهمية وفرصة استراتيجية كبرى لمد جسور التعاون المثمر بين المركز القومي للبحوث -باعتباره أكبر صرح بحثي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط- وبين هيئة الفولبرايت العريقة.

وأشار إلى أن المنح والبرامج المتميزة التي تقدمها الهيئة تفتح آفاقاً رحبة أمام أعضاء هيئة البحوث؛ للمشاركة الفعالة في برامج أكاديمية متقدمة تعزز من قدراتهم الإدارية والتنظيمية، وترتقي بالعملية البحثية لتواكب أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن حزمة المنح المقدمة تتنوع لتلبي احتياجات مختلف الفئات الأكاديمية، وتشمل: برنامج الدراسات العليا لطلاب الماجستير، وبرنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه للباحثين المتميزين، فضلاً عن منح الماجستير في إدارة الأعمال المخصصة لقادة الجامعات ومراكز وبحوث المستقبل.

من جانبها، أعربت الدكتورة/ ماجي نصيف عن سعادتها البالغة بوجودها داخل صرح بحجم وقامة المركز القومي للبحوث، مؤكدة أن هيئة الفولبرايت تحرص دائماً على تقديم باقة منوعة ومتكاملة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل –مادياً وتقنياً– لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين. وأكدت "نصيف" الاستعداد التام للهيئة لتمويل برامج تدريب الطلاب والباحثين في المجالات الجديدة والمستحدثة، بما يتماشى بدقة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، إضافة إلى توفير برامج متخصصة في شتى المجالات الأكاديمية والمهنية.

ومن الجدير بالذكر أنه، وعقب انتهاء جلسة المباحثات الثنائية، تم عقد ندوة تعريفية موسعة حضرها لفيف من عمداء المعاهد والباحثين وشباب العلماء من مختلف معاهد المركز. وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً حيث تم استعراض تفصيلي لبرامج الدراسة والبحث بالولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد التقديم الرسمية لكل برنامج، والشروط الواجب توافرها، إلى جانب معايير التقييم والقبول لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للراغبين في التقديم. 

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين؛ حيث قدم الأستاذ الدكتور ممدوح معوض درع المركز القومي للبحوث للدكتورة ماجي نصيف تقديراً لجهود هيئة الفولبرايت المثمرة في دعم الباحثين المصريين، وبدورها أهدت الدكتورة ماجي  درع الهيئة لرئيس المركز، تأكيداً على الاعتزاز بهذه الشراكة الاستراتيجية والحرص المشترك على استدامة التعاون المستقبلي.

القومي للبحوث المركز القومي للبحوث وزارة التعليم العالي

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