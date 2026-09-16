وزير التعليم العالي يتابع الاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر «الهوية الوطنية»

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وفدًا من مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، وبحضور اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، لمناقشة الاستعدادات النهائية والتحضيرات الكاملة لمؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.

حضر اللقاء الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور عبدالله الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد الشربيني، مستشار مدير مكتبة الإسكندرية للدراسات الإستراتيجية.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤتمر وحرصها على المشاركة الفاعلة في أعماله، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في مناقشة قضية الهوية الوطنية.

ونوه الوزير إلى أهمية مشاركة الشباب والاستماع إلى رؤاهم باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في صياغة مستقبل المجتمع.

وتناول اللقاء مراجعة التفاصيل النهائية للمؤتمر والتجهيزات التي تشارك بها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية، والهيئات المعنية، بما يكفل خروج المؤتمر بالصورة المنشودة وتحقيق الأهداف المرجوة من عقده، كما تم استعراض أهم المحاور المقرر مناقشتها على مدار أيام المؤتمر، وقائمة المدعوين والمشاركين.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بمناقشة قضية الهوية، إلى جانب عدد كبير من الرموز الثقافية والفكرية والفنية، وكبار الإعلاميين، وممثلين للشباب من مختلف الأطياف والمراحل العمرية، وبمرجعيات علمية متنوعة.

ويأتي المؤتمر في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما يحظى المؤتمر باهتمام أجهزة الدولة، حيث بدأت الاستعدادات له منذ أكثر من عام، كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا بمقر الحكومة في العلمين، وفدًا ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ووفدًا من قيادات مكتبة الإسكندرية، لمراجعة التجهيزات النهائية للمؤتمر، مؤكدًا دعم الحكومة له، بما يسهم في خروجه بالصورة المنشودة.

ويستهدف المؤتمر التأكيد على أهمية ترسيخ قيم الهوية المصرية، وبصفة خاصة لدى الأجيال الشابة، من خلال مناقشة عدد من المحاور والقضايا المرتبطة بالهوية الوطنية، وفي مقدمتها الجذور الراسخة للهوية، والتحديات التي تواجهها في ظل التطورات المتسارعة، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تتبلور توصيات المؤتمر في «وثيقة الإسكندرية للهوية الوطنية»، بما يعكس ما تتوصل إليه جلسات ونقاشات المؤتمر حول قضايا الهوية الوطنية ومستقبلها.