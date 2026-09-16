التعليم العالي: 30 فريقًا يتأهلون للمسابقة النهائية لـ«تحدي الابتكار الرقمي 2026»

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ نتائج التصفيات قبل النهائية لمسابقة «تحدي الابتكار الرقمي 2026»، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان؛ بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على تطوير أفكار وحلول رقمية مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا في مواجهة التحديات المجتمعية وصناعة مستقبل رقمي أكثر ابتكارًا.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ عدد المتقدمين 610 طلاب يمثلون 244 فريقًا من 77 جامعة ومعهدًا عاليًا، وتأهل 157 فريقًا إلى مرحلة التحكيم بعد اجتياز مرحلة التصفية، وصولًا إلى اختيار 30 فريقًا من 23 جامعة ومعهدًا للتأهل إلى المسابقة النهائية.

وتنوعت مشروعات الفرق المتأهلة بين عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها البيئة والاستدامة، والتعليم الذكي، والتكنولوجيا الحديثة، والزراعة الذكية، والسياحة والتراث، والصحة الرقمية، والنقل والمواصلات، بما يعكس تنوع الأفكار وقدرة الطلاب على توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في معالجة تحديات واقعية.

وأكد د. تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن «تحدي الابتكار الرقمي 2026» يأتي ضمن جهود الصندوق لبناء جيل من الطلاب القادرين على التعامل مع التحولات المتسارعة في التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المسابقة يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشباب بالمجالات الرقمية، ورغبتهم في المشاركة في صناعة حلول المستقبل.

وأضاف حمودة أن الصندوق يواصل العمل على توسيع مسارات دعم المبتكرين والنوابغ، بما يضمن استدامة الاستفادة من الطاقات الطلابية التي تكشف عنها المسابقات، ومساندة الفرق المتميزة في المراحل التالية من رحلتها الابتكارية، مؤكدًا أن تمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويسهم في دعم منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.

ومن جانبه، أكد د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن المسابقات الابتكارية تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، وتوفر بيئة تنافسية تساعدهم على اكتساب الخبرات وتحويل أفكارهم إلى مشروعات، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات المعنية برعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين لدعم قدراتهم وإعدادهم للمستقبل.

ومن جانبه، أوضح د.أحمد نظير مدير المسابقة بالصندوق، أن المستوى المتميز للأفكار والمشروعات المشاركة يعكس تنامي اهتمام طلاب الجامعات والمعاهد المصرية بالتكنولوجيا والحلول الرقمية، مشيرًا إلى أن مراحل المسابقة أسهمت في صقل أفكار الفرق وتطوير مشروعاتها والوصول إلى حلول أكثر ابتكارًا وقابلية للتطبيق، بما يعزز توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية، ويدعم جهود التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

جدير بالذكر أن مسابقة «تحدي الابتكار الرقمي 2026» تأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على توظيف العلوم والتكنولوجيا في تطوير أفكار وحلول رقمية عملية ذات أثر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة والابتكار.

للاطلاع على قائمة الفرق الفائزة في التصفيات والمرشحة للمسابقة النهائية من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/138JXZOvZY5zJAWG0fMqh17qQpO2c_keY/view?usp=drive_link

أو من خلال مسح الكود الموضح بالتصميم المرفق.