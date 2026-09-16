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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيات مع وفد CEC الصينية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد شركة CEC الصينية برئاسة Li Ligong رئيس مجلس الإدارة للشركة أوجه التعاون المشترك ومجالات العمل المقترحة بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركات  والوحدات التابعة لها ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.


أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين، وحرص البلدين على ترجمة التوافق السياسي إلى مشروعات تعاون عملية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية.


وأوضح «جمبلاط» أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع شركة CEC في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها  التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب الرادارات والإلكترونيات المتقدمة، بما يتوافق مع احتياجات الشركات والوحدات التابعة للوزارة.


و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى استهداف الوزارة الاستفادة من إمكانات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وغيرها من الشركات والوحدات التابعة، لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة مع الجانب الصيني، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.


من جانبه، أعرب Li Ligong رئيس مجلس إدارة شركة CEC الصينية عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة، مؤكد اهتمام الشركة ببحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المصرية، لا سيما في  الصناعات الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والألياف الضوئية، والتكنولوجيات المتقدمة.


وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استكمال بحث أوجه التعاون وتحديد المجالات ذات الأولوية، ودراسة تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، مع توجيه الدعوة إلى وفد من وزارة الإنتاج الحربي لزيارة شركة CEC الصينية والتعرف عن قرب على إمكاناتها التكنولوجية والتصنيعية، وبحث فرص التعاون بصورة أكثر تفصيلًا.


ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر والصين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون في التصنيع والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية والصينية.

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