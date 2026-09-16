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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليلك الذكي لإطالة عمر بطارية هاتفك واستقرار أدائه

دليلك الذكي لإطالة عمر بطارية هاتفك واستقرار أدائه
دليلك الذكي لإطالة عمر بطارية هاتفك واستقرار أدائه
لمياء الياسين

تؤثر سعة البطارية بشكل مباشر على الأداء العام لهاتفك الذكي، ومع تقادم الهاتف وتتابع دورات الشحن، تتراجع كفاءة البطارية وقدرتها على الاحتفاظ بالطاقة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات مفاجئة، أبرزها انطفاء الهاتف غير المتوقع حتى وإن كان مؤشر الشحن يُظهر نسبة متبقية.

كيفية تتجنب تلف البطارية؟

حماية بطارية هاتفك من التلف أمر ضروري لإطالة عمرها. قد تكون بعض العادات ضارة، والوعي بها هو الخطوة الأولى في حماية قوة جهازك.

تجنب الشحن الزائد

يعد الشحن الزائد هو السبب الشائع وراء تلف البطارية، حيث أن ترك هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل أو لفترات طويلة، يسبب ضغطًا على خلايا البطارية، مما يؤدي إلى انخفاض السعة بمرور الوقت.

ولتجنب الشحن الزائد، فكر في استخدام شاحن مزود بميزة الإغلاق التلقائي، ويضمن هذا أن يتوقف هاتفك عن الشحن بمجرد وصول البطارية إلى مستوى الشحن الكامل، مما يمنع الضغط غير الضروري على الخلايا.

تجنب ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة هو عامل آخر يمكن أن يعرض بطارية الهاتف للخطر. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم.

فإذا شعرت أن هاتفك ساخن للغاية أثناء الاستخدام، فامنحه فترة راحة ليبرد. بالإضافة إلى ذلك، قم بإزالة جراب الهاتف أثناء الشحن لتعزيز تبديد الحرارة بشكل أفضل.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن
يؤدي استخدام الهاتف أثناء شحنه إلى توليد حرارة إضافية، مما يزيد من الضغط على البطارية، وقد يؤدي هذا إلى استنزاف سعة البطارية الإجمالية بشكل أسرع.

لتقليل هذه المخاطر، تجنب الاستخدام المكثف أثناء شحن هاتفك، فكر في إكمال المهام التي تتطلب موارد كثيرة قبل توصيل جهازك بالكهرباء.

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