قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. السعودية: استهداف مكة استفزازا لمشاعر المسلمين وتوجه نداء عاجل للمجتمع الدولي
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني يحمل رسائل دعم واضحة مصرية للشعب الفلسطيني

النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب
النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن القاهرة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن مصر مستمرة في مساندة الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

وقالت الشيمي إن أهمية اللقاء تأتي من كونه يجمع القيادتين المصرية والفلسطينية في توقيت بالغ الحساسية، بما يتيح بحث سبل التعامل مع المستجدات على الأرض، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأضافت أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على ثوابت واضحة، في مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أرضه، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض حلول لا تتوافق مع حقوقه الوطنية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الإقليمية والتعامل مع الأزمات، وهو ما يجعل تحركها المستمر لدعم القضية الفلسطينية أحد أهم عناصر الدفع باتجاه التهدئة وإيجاد مسار سياسي يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني القيادتين المصرية والفلسطينية التهدئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. تكريم عدد من عمال النظافة والزراعة والسائقين المتميزين بنصر النوبة

جامعة قنا

رئيس جامعة قنا يتابع انتظام العمل بالإدارات المركزية استعداداً للعام الجديد

مدير المدرسة

حبس نجل عاملة 15 يومًا وإخلاء سبيل والدته بكفالة في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة أبو رسوة بمطروح

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد