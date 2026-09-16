نائبة: لقاء الرئيس السيسي بنظيره الفلسطيني يحمل رسائل دعم واضحة مصرية للشعب الفلسطيني

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن القاهرة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن مصر مستمرة في مساندة الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

وقالت الشيمي إن أهمية اللقاء تأتي من كونه يجمع القيادتين المصرية والفلسطينية في توقيت بالغ الحساسية، بما يتيح بحث سبل التعامل مع المستجدات على الأرض، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأضافت أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يقوم على ثوابت واضحة، في مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أرضه، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض حلول لا تتوافق مع حقوقه الوطنية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الإقليمية والتعامل مع الأزمات، وهو ما يجعل تحركها المستمر لدعم القضية الفلسطينية أحد أهم عناصر الدفع باتجاه التهدئة وإيجاد مسار سياسي يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.