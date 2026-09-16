اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج

مع العام الدراسي الجديد 2026-2027، يتزايد إقبال آلاف الطلاب وأولياء الأمور على محركات البحث لمعرفة تفاصيل أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب، باعتبارها وسيلة النقل الجماعي الأسرع والأكثر أماناً وتوفيراً، وتسعى وزارة النقل المصرية دائماً إلى دعم العملية التعليمية عبر تقديم تسهيلات مالية كبرى تشمل تخفيضات هائلة على تذاكر الاشتراكات الموسمية للطلاب، لتخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية طوال فترة الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد.



لماذا يُعد اشتراك المترو الخيار الأفضل للطلاب؟

​تتميز اشتراكات مترو الأنفاق المخصصة للطلاب بالعديد من المزايا الاستراتيجية التي تجعلها خياراً لا غنى عنه لكل باحث عن توفير الوقت والمال، وأبرزها:



​تخفيضات مالية ضخمة: تصل نسبة التخفيض في أسعار الاشتراكات الطلابية إلى أكثر من 80% مقارنة بشراء التذاكر الورقية اليومية.

​تغطية شاملة للمراحل التعليمية: يشمل الدعم جميع طلاب المدارس بمختلف مراحلها (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، فضلاً عن طلاب الجامعات والمعاهد العليا.



​المرونة وسرعة التنقل: تتيح الاشتراكات للطلاب عبور الخطوط الثلاثة للمترو بسلاسة تامة وتجنب تكدس الشوارع والاختناقات المرورية، مما يضمن الوصول إلى المحاضرات والمدارس في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو للطلاب

- استمارة اشتراك: يتم شراؤها من مكاتب الاشتراكات المخصصة بقيمة 5 جنيهات.

- الختم المدرس - الجامعي: اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب.

- الصور الشخصية: عدد «2» صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء «يتم ختم إحداهما بالختم الإداري للجهة التعليمية».

- إثبات الشخصية: صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الرقمية لمن هم دون 16 عامًا.

- إثبات القيد: صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صورة المديد للطلاب المجددين.

أسعار اشتراك المترو للطلاب 2026

يحصل الطلاب على اشتراكات مترو بأسعار مخفضة، وتختلف قيمة الاشتراك وفق عدد المناطق التي يغطيها، وجاءت الأسعار كالتالي:

- منطقة واحدة 150 جنيها.

- منطقتان 200 جنيه.

- 3 مناطق 250 جنيها.

- 4 مناطق 300 جنيه.

أماكن وتوزيع مكاتب اشتراكات المترو

​حرصاً على راحة الطلاب ومنع التكدس والازحام، تتوزع مكاتب الاشتراكات بعناية على مختلف خطوط شبكة مترو الأنفاق الحيوية، وأبرزها:



​محطات الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة): تشمل مكاتب في محطات حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، غمرة، الدمرداش، باب الشعرية، والمرج الجديدة.



​محطات الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): تتواجد مكاتب خدمة الاشتراكات في محطات «شبرا الخيمة، كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، والمنيب».

​محطات الخط الثالث (عدلي منصور - روض الفرج): تضم محطات حيوية «عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، وجامعة القاهرة».