نوبيا تطلق هاتفها الثوري "NaviX Ultra" رسميًا.. أول هاتف في العالم بوكيل ذكاء اصطناعي

وصل هاتف نوبيا الجديد، NaviX Ultra، الذي يأتي بعد هاتفها السابق المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة بايت دانس. وقد تم إطلاقه اليوم بعد أسابيع قليلة من وصف رئيس نوبيا له بأنه "أول هاتف في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي" قبل إطلاقه.

يتوفر جهاز NaviX Ultra بثلاثة إصدارات عند إطلاقه. يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 5999 يوانًا (حوالي 840 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 6499 يوانًا (حوالي 910 دولارات أمريكية). أما الطراز الأفضل بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، فيبلغ سعره 7499 يوانًا (حوالي 1050 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات هاتف نوبيا نافيكس ألترا

تصف نوبيا هاتف NaviX Ultra بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي. يعتمد الهاتف على مساعد Doubao Mobile Assistant من ByteDance لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو تمكين المستخدم من إنجاز مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات مختلفة بجملة صوتية واحدة، بدلاً من النقر على كل تطبيق على حدة.

زر مخصص للذكاء الاصطناعي

تتميز هذه الهواتف بميزة أساسية في تصميمها، وهي زر مخصص بتقنية الذكاء الاصطناعي بلون برتقالي، يعمل أيضاً كمستشعر بصمة، وهو ما تعتبره نوبيا سابقة في هذا المجال. يتعرف هذا الزر على اللهجات، ويستجيب للأوامر الصوتية، ويعمل بأحدث تقنيات الصوت ثنائي الاتجاه من Seed، مما يتيح لك التحدث أثناء رد المساعد الصوتي بدلاً من انتظاره حتى ينتهي، تماماً كما لو كنت تقاطع شخصاً ما. كما قامت نوبيا بتغيير موضع الزر ليسهل الوصول إليه بيد واحدة.

زر نوبيا نافيكس ألترا إيه آي

تزعم نوبيا أن هاتفها يتميز بمعدل استجابة أعلى بنسبة 48% مقارنةً بالهواتف المنافسة في الأماكن الصاخبة، مثل محطات المترو المزدحمة. كما تزعم أن قدرة التعرف على الجمل أفضل بنسبة 21%. ويدعم المساعد الصوتي أكثر من عشر لهجات

يستطيع المساعد الذكي فهم الصور وما يحدث على شاشتك. يمكنك الاستفسار عن أي شيء معروض على الهاتف، أو توجيه الكاميرا نحو شيء ما للحصول على معلومات، أو استخدامه أثناء مكالمة الفيديو لفهم ما تعرضه الكاميرا.

الشاشة والكاميرات والبطارية

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فيأتي جهاز NaviX Ultra بشاشة LTPO 2.0 مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث يتراوح بين 1 و144 هرتز. وتغطي الشاشة نطاق ألوان DCI-P3 بالكامل، وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة/م². كما تدعم الشاشة خاصية التعتيم بالتيار المستمر (DC dimming) وخاصية التعتيم بتردد 2160 هرتز (PWM dimming).

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل.

شاشة نوبيا نافيكس ألترا

يستخدم الهاتف نظام التبريد المتطور من نوبيا، والذي يتضمن غرفة بخار بمساحة 7100 مم² للتبريد. وعلى الرغم من سمكه الذي لا يتجاوز 7.62 مم، إلا أنه مزود ببطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير. يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ستحتاج إلى بطارية بسعة 7100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، لكن الشاحن القياسي بقدرة 65 واط لن يصل إلى هذه السرعة - بينما شاحن GaN بقدرة 90 واط سيفي بالغرض.