قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نوبيا تطلق هاتفها الثوري "NaviX Ultra" رسميًا.. أول هاتف في العالم بوكيل ذكاء اصطناعي

جهاز NaviX Ultra
جهاز NaviX Ultra
لمياء الياسين

وصل هاتف نوبيا الجديد، NaviX Ultra، الذي يأتي بعد هاتفها السابق المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من شركة بايت دانس. وقد تم إطلاقه اليوم بعد أسابيع قليلة من وصف رئيس نوبيا له بأنه "أول هاتف في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي" قبل إطلاقه.

يتوفر جهاز NaviX Ultra بثلاثة إصدارات عند إطلاقه. يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 5999 يوانًا (حوالي 840 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر طراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 6499 يوانًا (حوالي 910 دولارات أمريكية). أما الطراز الأفضل بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، فيبلغ سعره 7499 يوانًا (حوالي 1050 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات هاتف نوبيا نافيكس ألترا

تصف نوبيا هاتف NaviX Ultra بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي. يعتمد الهاتف على مساعد Doubao Mobile Assistant من ByteDance لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي. والهدف هو تمكين المستخدم من إنجاز مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات مختلفة بجملة صوتية واحدة، بدلاً من النقر على كل تطبيق على حدة.

زر مخصص للذكاء الاصطناعي

تتميز هذه الهواتف بميزة أساسية في تصميمها، وهي زر مخصص بتقنية الذكاء الاصطناعي بلون برتقالي، يعمل أيضاً كمستشعر بصمة، وهو ما تعتبره نوبيا سابقة في هذا المجال. يتعرف هذا الزر على اللهجات، ويستجيب للأوامر الصوتية، ويعمل بأحدث تقنيات الصوت ثنائي الاتجاه من Seed، مما يتيح لك التحدث أثناء رد المساعد الصوتي بدلاً من انتظاره حتى ينتهي، تماماً كما لو كنت تقاطع شخصاً ما. كما قامت نوبيا بتغيير موضع الزر ليسهل الوصول إليه بيد واحدة.

زر نوبيا نافيكس ألترا إيه آي

تزعم نوبيا أن هاتفها يتميز بمعدل استجابة أعلى بنسبة 48% مقارنةً بالهواتف المنافسة في الأماكن الصاخبة، مثل محطات المترو المزدحمة. كما تزعم أن قدرة التعرف على الجمل أفضل بنسبة 21%. ويدعم المساعد الصوتي أكثر من عشر لهجات

يستطيع المساعد الذكي فهم الصور وما يحدث على شاشتك. يمكنك الاستفسار عن أي شيء معروض على الهاتف، أو توجيه الكاميرا نحو شيء ما للحصول على معلومات، أو استخدامه أثناء مكالمة الفيديو لفهم ما تعرضه الكاميرا.

الشاشة والكاميرات والبطارية

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فيأتي جهاز NaviX Ultra بشاشة LTPO 2.0 مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث يتراوح بين 1 و144 هرتز. وتغطي الشاشة نطاق ألوان DCI-P3 بالكامل، وتصل ذروة سطوعها إلى 4500 شمعة/م². كما تدعم الشاشة خاصية التعتيم بالتيار المستمر (DC dimming) وخاصية التعتيم بتردد 2160 هرتز (PWM dimming).

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل.

شاشة نوبيا نافيكس ألترا

يستخدم الهاتف نظام التبريد المتطور من نوبيا، والذي يتضمن غرفة بخار بمساحة 7100 مم² للتبريد. وعلى الرغم من سمكه الذي لا يتجاوز 7.62 مم، إلا أنه مزود ببطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير. يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

ستحتاج إلى بطارية بسعة 7100 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، لكن الشاحن القياسي بقدرة 65 واط لن يصل إلى هذه السرعة - بينما شاحن GaN بقدرة 90 واط سيفي بالغرض.

ذكاء اصطناعي هاتف نوبيا هاتف NaviX Ultra تقنية الذكاء الاصطناعي جهاز NaviX Ultra الجيل الخامس الشحن السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: 22 مشروعًا جديدًا باستثمارات 192.7 مليون دولار بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

جانب من توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الأعلى للإعلام" للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية

جانب من الحدث

رئيسا الإحصاء والإذاعة يبحثان سبل توسيع آفاق التعاون لتعزيز الوعي الإحصائي والتوعية التعداد

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد