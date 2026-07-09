وداعا للهواتف التقليدية!.. نوبيا تعلن عن أول هاتف يُدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي



أكدت شركة نوبيا أنها تستعد لإطلاق نوع جديد من الهواتف الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا الشهر. وبدلاً من مجرد إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي، تقول الشركة إن هاتفها الرائد القادم سيضم نظام ذكاء اصطناعي متكامل قادر على التعامل مع المهام المعقدة نيابةً عن المستخدمين.

أعلن ني فاي، نائب الرئيس الأول لشركة ZTE ورئيس قسم الأجهزة المحمولة فيها، أن هاتف نوبيا الرائد القادم سيكون أول هاتف ذكي في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي. وسيُعرض الجهاز لأول مرة للجمهور في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 (WAIC)، المقرر عقده في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

كما أشارت تصريحات سابقة من مسؤولين في شنغهاي إلى أن الهاتف الجديد سيكون من بين أبرز المنتجات التي ستُطلق في فعاليات هذا العام.

نوبيا تطلق أول هاتف ذكي في العالم مزود بوكيل ذكاء اصطناعي



على عكس الهواتف الذكية الحالية المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتي تقتصر وظيفتها في الغالب على الإجابة عن الأسئلة أو إنشاء المحتوى، تقول نوبيا إن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها مُدمج بعمق في نظام التشغيل. وتدّعي الشركة أنه قادر على فهم طلبات اللغة الطبيعية وإتمام إجراءات متعددة الخطوات بشكل مستقل عبر تطبيقات مختلفة.

على سبيل المثال، إذا طلب المستخدم من الهاتف حجز أرخص رحلة طيران إلى بكين، فمن المتوقع أن يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بفتح التطبيقات المطلوبة، ومقارنة الأسعار، وملء تفاصيل الحجز، وإكمال عملية الدفع دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

تُشير ZTE إلى أن تقنية الجدولة الذكية CoClaw الخاصة بها تُتيح تعاونًا سلسًا بين التطبيقات والأنظمة البيئية لتحقيق أتمتة أكثر تطورًا.