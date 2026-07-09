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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro
المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro
لمياء الياسين


أشارت تقارير عديدة إلى أن شركة شاومي قد تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro كأول هواتف تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس في سبتمبر من هذا العام . وقد نشر المسرب Digital Chat Station مؤخرًا منشورًا على منصة Weibo كشف فيه عن المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro Max ..

المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi 18 Pro

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 18 Pro بشريحة رائدة بتقنية 2 نانومتر، وهي سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6 ، والمتوقع ظهورها لأول مرة في سبتمبر قبل إطلاق سلسلة Xiaomi 18 Pro مباشرة.
يكشف التسريب أيضًا أن هاتف Xiaomi 18 Pro سيأتي بشاشة مسطحة فائقة الدقة مصممة خصيصًا، ذات زوايا دائرية كبيرة وحواف متماثلة رفيعة للغاية. ورغم أنه لم يذكر حجم الشاشة في هذا التسريب، إلا أنه كشف سابقًا أن الهاتف سيحتوي على لوحة OLED بحجم 6.4 بوصة مزودة بميزة "شاشة الخصوصية" المشابهة لشاشات سامسونج .


سيضم هاتف Xiaomi 18 Pro كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير ودعم للتصوير الماكرو. ويكتمل هذا النظام بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

تزعم شركة DCS أيضًا أن النموذج الأولي مزود ببطارية سعة 7000 مللي أمبير ، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي، وقد يحصل أيضًا على ترقيات مثل مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز أكبر، والعديد من التحسينات الإضافية قبل الإطلاق. ومن المتوقع أيضًا أن يحتفظ الجهاز بشاشة العرض الخلفية الثانوية كما في الجيل السابق. 

هواتف Xiaomi 18 الجيل السادس كاميرا رئيسية الشحن اللاسلكي الشحن السريع السلكي هاتف Xiaomi 18 Pro

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