بطارية 9000 مللي أمبير!.. ريدمي تكتسح السوق بهاتفها الجديد Redmi Note 17 Pro

كشفت شركة ريدمي عن تفاصيل جديدة حول هاتفها الجديد ريدمي نوت 17 برو قبل إطلاقه في الصين في 14 يوليو.

وأكدت الشركة سعة بطارية الهاتف، وإمكانيات الشحن، وبرنامج جديد لما بعد البيع مصمم للحفاظ على البطارية في حالة جيدة لسنوات بعد الشراء.



هاتف Redmi Note 17 Pro

يعد من المتوقع أن يأتي هاتف Redmi Note 17 Pro مزودًا ببطارية ضخمة من Xiaomi بسعة 9000 مللي أمبير، ما يجعله من أكبر البطاريات في فئته. وقد حصلت البطارية على شهادة الجودة متعددة الأبعاد من فئة الخمس نجوم من TÜV SÜD، وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط. كما يدعم الهاتف الشحن العكسي السلكي بقدرة 22.5 واط، مما يتيح له تشغيل الملحقات والأجهزة الأخرى المتوافقة عند الحاجة.

إلى جانب المواصفات التقنية، أعلنت ريدمي عن برنامج ترقية بطارية مجاني لمدة خمس سنوات للعملاء الذين يشترون الجهاز خلال أول عملية بيع. إذا انخفضت كفاءة البطارية إلى أقل من 80% خلال السنوات الأربع الأولى، سيحصل المستخدمون على بطارية بديلة مجانية.

إذا انخفضت صحة البطارية إلى أقل من 80 بالمائة في السنة الخامسة، تقول شركة Redmi إنها ستستبدلها ببطارية ذات سعة أعلى تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة بدلاً من وحدة أخرى بسعة 9000 مللي أمبير في الساعة، شريطة استيفاء شروط الخدمة.

هاتف Redmi Note 17 Pro

مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro

أشارت التسريبات إلى أن هاتف Redmi Note 17 Pro مزود بشاشة مسطحة بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 3500 شمعة تحت أشعة الشمس.

يتميز الهاتف بحماية Corning Gorilla Glass Victus 2، وقد اجتاز اختبارات مقاومة السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS وCQC بنجاح، بعد اجتيازه اختبار سقوط من ارتفاع 3 أمتار باستخدام كرة رخامية. كما أظهرت العروض التوضيحية الرسمية بقاء الشاشة سليمة بعد تعرضها لصدمات متكررة من أجسام مختلفة

يتميز هاتف Note 17 Pro أيضاً بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، بالإضافة إلى شهادة TÜV SÜD التي تثبت قدرته على تحمل الماء حتى عمق مترين لمدة تصل إلى 72 ساعة. وقد كشفت الإعلانات التشويقية السابقة عن مكبرات صوت ستيريو مزدوجة ومعالج Snapdragon من سلسلة 6 موفر للطاقة.