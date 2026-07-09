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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء عامر: مباراة مصر والأرجنتين منحتني درسًا لن أنساه رغم مرارة الخسارة

النجمة وفاء عامر
النجمة وفاء عامر
أوركيد سامي

أعربت الفنانة وفاء عامر عن حزنها عقب خسارة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما شهدته المباراة من تقلبات كان مؤلمًا للجماهير المصرية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في أغلب فترات اللقاء.

وقالت وفاء عامر إن المنتخب الوطني دخل المباراة بشخصية قوية، ونجح في فرض أسلوبه على منافسه، مضيفة أن اللاعبين قدموا مستوى يستحق الإشادة، وكانوا على قدر المسئولية منذ الدقائق الأولى.

وأوضحت أن المنتخب المصري لم يدخل المواجهة بخوف أو تردد أمام بطل العالم، بل لعب بثقة كبيرة ونجح في التقدم، قبل أن تتغير مجريات اللقاء بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في شعورها بالحزن مثل ملايين المصريين

وأضافت أنها ترى أن بعض القرارات التحكيمية كان لها تأثير واضح على سير المباراة، معتبرة أن المنتخب لم يحصل على كامل حقوقه خلال اللقاء.

وأكدت أن المباراة لم تكن مجرد مواجهة كروية بالنسبة لها، بل حملت رسالة أعمق، موضحة أنها بعد صافرة النهاية أدركت أن ما حدث داخل الملعب يشبه كثيرًا ما يمر به الإنسان في حياته، حيث يمكن أن تتبدل الظروف في لحظات رغم بذل أقصى الجهد.
وقالت إن الدرس الأهم الذي خرجت به هو أن النجاح لا يعتمد فقط على البداية القوية، بل يحتاج إلى التركيز والاستعداد حتى اللحظة الأخيرة، لأن الحياة مليئة بالمفاجآت، ولا يوجد فيها شيء ثابت سوى التغيير.

واختتمت وفاء عامر حديثها بتوجيه الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدة أنهم قدموا بطولة مشرفة وأسعدوا الجماهير بأدائهم وروحهم القتالية، كما خصت المدير الفني الكابتن حسام حسن بالإشادة، معتبرة أنه بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق داخل الملعب وخارجه، وأن الجميع يستحق التقدير على ما قدمه خلال البطولة.

النجمة وفاء عامر اخبار الفن نجوم الفن

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