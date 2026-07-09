السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب الهيدرو عبر مطار شرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة أيهم أحمد محمد الفهود، أردني الجنسية، بالسجن لمدة ست سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بمحاولة تهريب نبات «الهيدرو» المخدر عبر مطار شرم الشيخ الدولي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 13 فبراير 2026، عندما كان مسؤولو الدائرة الجمركية بمطار شرم الشيخ الدولي، بمبنى الركاب رقم (2)، ينهون إجراءات سفر الركاب ويفحصون أمتعتهم للتأكد من خلوها من المواد المحظورة. وخلال مرور إحدى الحقائب عبر جهاز الفحص بالأشعة، ظهرت كثافات معتمة أثارت الاشتباه، فتم التحفظ عليها لحين حضور صاحبها.

وباستدعاء مالك الحقيبة، أقر بأنها تخصه، وتبين من مراجعة بياناته أنه أردني الجنسية، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل موظف استقبال بإحدى الشركات في الأردن. وبتفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على ست لفافات كبيرة الحجم، ثبت أنها تحتوي على نبات «الهيدرو» المخدر.

وأقر المتهم، خلال التحقيقات، بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها خارج البلاد والاتجار بها، موضحًا أنه كان يستعد للسفر إلى القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم (29)، ومنها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وحررت الجهات المختصة المحضر رقم 579 لسنة 2026 جنح قسم ثان شرم الشيخ، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن نبات «الهيدرو» المخدر، المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية، المقيدة برقم 421 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.