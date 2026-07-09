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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن بالجيزة يصدر قراراً بتعيين 15 أميناً جديداً للمراكز والأقسام

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أصدرت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب نافع عبد الهادي أمين عام الحزب بالمحافظة، والمستشار عربي زيادة أمين التنظيم, قراراً رقم (5) لسنة 2026 بتعيين 15 قيادة حزبية جديدة في عدد من الأمانات النوعية وأمانات المراكز والمدن بالمحافظة، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي وموافقة الأمانة المركزية للحزب.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين كل من مهندس حسين رمضان عويض سالم- أمين أمانة الصف, علي أحمد مصطفى أحمد خطاب - أمين أمانة العجوزة, حسن مراد تاج الدين - أمين الأمانة الطلابية, دكتور شريف حسن رفاعي حسين- أمين أمانة العمرانية, أحمد عبدالرحمن أحمد هارون - أمين أمانة الهرم, أحمد محمد حسن البدري- أمين أمانة 6 أكتوبر, مصطفى سمير منير عبدالحليم الجمل - أمين أمانة حدائق أكتوبر, محمود عبد الواحد محفوظ السيد- أمين أمانة الواحات, محمد معوض عبد الكريم الطويل - أمين أمانة منشأة القناطر, يحيي هريدي علي حسن- أمين أمانة المنيرة الغربية, دكتور محمود محمد محمد حسنين الفقي- أمين أمانة أبو النمرس, حازم محمد يحيي كليب- أمين أمانة الحوامدية, أحمد إبراهيم محمد عبد الله - أمين أمانة البدرشين, فؤاد محي الدين محمد عبد القادر- أمين أمانة العياط, أحمد محمد صادق خليل - أمين أمانة أطفيح.

وأكد النائب نافع عبد الهادي أن هذه التعيينات تأتي في إطار خطة الحزب لضخ دماء جديدة وتفعيل العمل الحزبي والجماهيري بجميع أنحاء المحافظة، مشيراً إلى أن القيادات الجديدة تم اختيارها بناءً على الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وخدمة قضاياهم.

وأضاف أمين عام الحزب بالجيزة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأمانات لدعم رؤية الحزب في بناء "الجمهورية الجديدة" والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات السياسية والتنموية القادمة، لافتاً إلى أن الحزب يحرص على تمكين الشباب والكوادر المتميزة في المواقع القيادية.

ومن جانبه أكد المستشار عربي زيادة أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة أن هذه الخطوة مهمة على طريق تفعيل العمل التنظيمي وتقوية هياكل الحزب في كافة المراكز والمدن, مضيفا أن القيادات الجديدة التي تم اختيارها تمثل إضافة قوية للحزب، لما تتمتع به من خبرة وكفاءة وقدرة على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، مشيراً إلى أن أمانة التنظيم ستبدأ فوراً في التنسيق مع الأمناء الجدد لوضع خطة عمل ميدانية مكثفة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "زيادة" أن هذه الحركة تأتي في توقيت مهم استعداداً للاستحقاقات القادمة، وتعكس حرص قيادة الحزب بالمحافظة بقيادة النائب نافع عبد الهادي على ضخ دماء جديدة وتمكين الكوادر القادرة على خدمة المواطن ودعم رؤية الحزب في بناء الجمهورية الجديدة.

أمانة حزب حماة الوطن الجيزة الأمانات النوعية لائحة النظام الأساسي أمانات المراكز والمدن

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