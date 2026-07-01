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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن لبحث مطالب المواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تقديره للدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن – أمانة محافظة الجيزة – برئاسة النائب نافع عبد الهادي الأمين العام للحزب بالمحافظة والوفد المرافق له بمقر ديوان عام المحافظة وذلك لبحث عدد من الملفات الخدمية ومناقشة الطلبات والشكاوى المقدمة من أعضاء الهيئة والمتعلقة باحتياجات المواطنين بمختلف دوائر محافظة الجيزة.
وخلال الاجتماع أشاد محافظ الجيزة بحجم التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية بصفة عامة مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
كما أشار إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وتحرص على دعم كل المبادرات والإسهامات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن.
وأكد المحافظ أن المحافظة ترحب بكافة الرؤى والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير الأداء التنفيذي، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع ممثلي المواطنين من أعضاء البرلمان والأحزاب يعد أحد أهم أدوات الوقوف على احتياجات الشارع، بما يضمن سرعة الاستجابة للمطالب وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.
واستمع المحافظ إلى عدد من الطلبات والشكاوى التي طرحها الحضور والتي تركزت في ملفات الصحة والتعليم وطلبات التقنين والتصالح، وتنظيم تراخيص وتشغيل المحال والمنشآت الصناعية، إلى جانب تحسين الخدمات الأمنية وأعمال النظافة، حيث ناقش مع الحضور آليات التعامل مع تلك الملفات، وسبل تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يحقق الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الأحزاب السياسية وتقديم الدعم اللازم لكافة الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات بالأحياء والمراكز والمدن معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود بما يسهم في سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق مستهدفات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أعرب النائب نافع عبد الهادي وأعضاء وفد حزب حماة الوطن عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة على حسن الاستقبال وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم ومناقشتها مؤكدين دعمهم الكامل لرؤية المحافظة وخططها التنموية، والتعاون المستمر معها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والنواب: عمرو رشاد، وسامح حميلي، وأحمد ترجم، ومحمد رشاد، ومحمد كليب، وفيصل أبو عريضة، ومحسن البطران، وأحمد رمزي، وإيهاب غطاطي، وشريف سليمان، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مجلس النواب

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