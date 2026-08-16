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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية العراقي: إغلاق مضيق هرمز أثر مباشرة باقتصادنا.. وماضون بتعزيز الإيرادات غير النفطية

لقاء "ساري" مع السفير البريطاني
لقاء "ساري" مع السفير البريطاني
أ ش أ

أكد وزير المالية العراقي فالح ساري، اليوم الأحد، أن إغلاق مضيق هرمز ترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد العراقي، مشيرا الى مضي الوزارة في تجاوز الظروف الراهنة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ومواصلة مسار الإصلاح.

جاء ذلك، خلال لقاء "ساري" مع السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، حيث بحثا أوجه التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وفقا لبيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد وزير المالية العراقي، بحسب البيان، أن العراق يتجه نحو إقرار أول موازنة للبرامج والأداء في تاريخه، وفق منهجية جديدة في إدارة الإنفاق العام تربط تخصيص الموارد بالأهداف والبرامج والنتائج، بما يعزز كفاءة استخدام المال العام.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز ترك آثاراً مباشرة على الاقتصاد العراقي، في ظل ارتباط حركة التجارة وتدفقات النفط بالتطورات في المنطقة، مشدداً على أن الوزارة ماضية في تجاوز الظروف الراهنة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير أدوات الإدارة المالية، ومواصلة مسار الإصلاح.

من جانبه.. جدد السفير البريطاني دعم بلاده للعراق، مؤكداً استعداد المملكة المتحدة لمواصلة تقديم الخبرات الفنية والاستشارية في المجالات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات العراقية وتطوير التعاون بين البلدين.

وزير المالية العراقي فالح ساري السفير البريطاني

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