4 قتلي بينهم ابنته.. المتهم بجريمة 15 مايو يكشف حقيقة ما حدث

استمعت النيابة إلى اعترافات المتهم بارتكاب جريمة 15 مايو عقب اتهامه بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته، والشروع في قتل نجله، إثر خلافات أسرية نشبت بينه وبين طليقته.

وأقر خلال استجوابه بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، وأكد أنه حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بدعوى تسوية الخلافات الأسرية، ثم توجه إلى محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر، وأنه أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما اعترف بالشروع في قتل نجله، مشيرة إلى أنه تحصل على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم "Dark Web" مقابل مبلغ مالي.

في واقعة مأساوية هزت منطقة 15 مايو، تحولت جلسة صلح عائلية إلى جريمة دامية، بعدما أطلق مهندس النار على أفراد من أسرة مطلقته، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنته، وإصابة نجله، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة كشفتها النيابة العامة حيث قررت النيابة العامة حبس مهندس لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة 15 مايو.