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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جى آر اكس 9 موديل 2027 الجديدة

ام جى ار اكس 9 موديل 2027
ام جى ار اكس 9 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ار اكس 9 موديل 2027، وتنتمي ار اكس 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

زودت سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تستمد سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 295 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 24.7 كليووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة بالبطارية 100 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة كلية تصل إلي 1100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

مواصفات ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ويوجد بـ ام جى ار اكس 9 موديل 2027 أيضا، بلوتوث، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر ام جى ار اكس 9 موديل 2027

ام جى ار اكس 9 موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 9 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 900 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية ام جى ار اكس 9 موديل 2027 وسائل الأمان بـ ام جى ار اكس 9 محرك ام جى ار اكس 9 موديل 2027 سعر ام جى ار اكس 9 موديل 2027 ار اكس 9 ام جى ار اكس 9 الثبات الإلكترونى

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