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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اختفائه .. الزمالك يعثر على «بيزيرا» ويكشف مفاجأة عن مستقبله: «خلاص أنا جاي»

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور جديد بشأن موقف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في ظل حالة الغموض التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى وجود تواصل بين اللاعب والنادي الأبيض من أجل بحث إمكانية استمراره مع الفريق.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: «الزمالك أخيرًا عثر على بيزيرا، كلموه سألوه عن حياته سألوه عن حبه سألوه، وعشان أكون دقيق هما كلموا أبوه وأبوه يعني بيزيرا».

وأوضح شوبير أن هناك تواصلًا جرى بين عمر جابر وبيزيرا، حيث تم الحديث مع اللاعب بشأن العودة إلى مصر والاستمرار مع الزمالك، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على خدماته.

وأضاف: «حصل تواصل ما بين عمر جابر وبيزيرا، والكلام كان يا حبيبي تعالى مصر واشتغل معانا وفي يناير يحلها الحلال، وقالوله تعالى وهنزودلك عقدك».

وأشار شوبير إلى أن الأنباء المتداولة تفيد بأن بيزيرا أبدى موافقته المبدئية على العودة، قائلًا: «الكلام اللي بيتقال إنه قالهم هاجي حاضر، عمومًا هنستنى ونشوف».

وتترقب جماهير الزمالك حسم موقف بيزيرا بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، وسط رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق والمنافسة بقوة على البطولات.

الزمالك يستهل مشواره أمام الاتحاد السكندري

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم 21 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري المصري، بعدما نجح في حصد البطولة الموسم الماضي عقب منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز، ليصبح مطالبًا بالحفاظ على لقبه ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء في تحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل المنافسة المنتظرة بين الأندية الكبرى على لقب الدوري.

ومن أبرز مواجهات الزمالك في الدور الأول، مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وتترقب جماهير الزمالك ظهور الفريق بالشكل الذي يليق بطموحاتها، مع رغبة الفريق الأبيض في الدفاع عن لقبه وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد.

بيزيرا الزمالك مجلس ادارة القلعة البيضاء الموسم الجديد

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