شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، معربة عن اشتياقها له ومؤكدة أن ما جمعهما من حب وإيمان واحتواء ترك أثرًا عميقًا في حياتها.

ونشرت شمس البارودي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كلمات مؤثرة عن زوجها الراحل، قالت فيها: «يا أيها الرجل المؤمن النقي، عشقت إيمانك وتقواك بعد حبي لروحك وتصديقي لشخصك ومبتغاك.. أحببتك يا رجلي، بكم عطاؤك واحتواؤك وحنانك لي».

وأضافت: «أفتقد صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني.. يا حسن»، في رسالة عكست استمرار اشتياقها لزوجها الراحل رغم مرور الوقت على رحيله.

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.