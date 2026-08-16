مصرع شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتبن بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، وذلك وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، وأخري هوائية أمام كفر غنام بالسنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين، علي طريق برقين - كفر غنام بالسنبلاوين، ووجود متوفى ومصاب.

إنتقل ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين

مصرع قائد الدراجة النارية ويدعي سعيد أمين السيد يوسف، 18 عاما مقيم السنبلاوين و. طارق احمد شعبان 43 عاما ، مقيم السنبلاوين، مصاب بجرح بالفخذ الأيمن جرح بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيسر

تم نقل الجثة إلى. والمصاب الى مستشفي السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.