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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنت بطلي وسأدعمك أينما كنت.. رسالة مؤثرة من مشجع ليفربول الصغير إلى صلاح بعد رحيله

صلاح واسحاق مشجع ليفربول
صلاح واسحاق مشجع ليفربول
محمد بدران

حرص إسحاق، الطفل الذي ارتبط اسمه بالنجم المصري محمد صلاح خلال السنوات الماضية، على توجيه رسالة مؤثرة إلى قائد منتخب مصر، بعد انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أنه سيواصل دعمه أينما لعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإسحاق وهو يرتدي قميص نادي طرابزون، في لفتة تعكس استمرار علاقته بمحمد صلاح، الذي حرص خلال فترة وجوده في ليفربول على إسعاد الطفل وتحقيق عدد من أمنياته.

وكان إسحاق قد ظهر في مناسبات سابقة مع محمد صلاح، بعدما حرص النجم المصري على زيارته في مدرسته، كما منحه فرصة حضور مباريات ليفربول من ملعب «أنفيلد»، في لحظات ظلت عالقة في ذاكرة الطفل الصغير.

ولم ينسَ إسحاق ما فعله محمد صلاح من أجله، حيث وجه إليه رسالة خاصة بمناسبة خوضه تجربة جديدة مع طرابزون، قائلًا: «إلى بطلي في كرة القدم محمد صلاح، تهانينا على مغامرتك الجديدة، سأدعمك دائمًا أينما لعبت. لقد منحتني الكثير من الذكريات الرائعة، وسأفتقد رؤيتك بقميص ليفربول كثيرًا».

وتكشف رسالة إسحاق عن مدى التأثير الذي تركه محمد صلاح في حياة الطفل، بعيدًا عن المستطيل الأخضر، بعدما لم تقتصر علاقته به على تشجيعه كلاعب كرة قدم، بل تحولت إلى ذكريات ومواقف إنسانية ظل إسحاق يحتفظ بها.

ورغم رحيل محمد صلاح عن ليفربول وبدء فصل جديد في مسيرته مع طرابزون، يبدو أن النجم المصري ترك أثرًا خاصًا في نفوس الكثير من مشجعيه، ومن بينهم إسحاق الذي اختار أن يرد الجميل برسالة تحمل الكثير من الحب والتقدير.

وتؤكد هذه القصة أن ما يتركه اللاعب من أثر لا يرتبط فقط بالأهداف والبطولات، وإنما بالمواقف الإنسانية التي قد تبقى في ذاكرة أصحابها لسنوات طويلة.

اسحاق الطفل الصغير مشجع ليفربول طرابزون

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