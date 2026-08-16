مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك

كشف مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الإسكتلندي، كواليس مشاركة المصري هيثم حسن في مواجهة دندي، التي شهدت تسجيل اللاعب ظهوره الأول بقميص الفريق منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحقق سيلتيك انتصارًا كبيرًا على دندي برباعية نظيفة، مساء السبت، في الدور الثاني من كأس الدوري الإسكتلندي، في مباراة شهدت دخول هيثم حسن إلى أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة.

ودفع أونيل بالجناح المصري كبديل، ليشارك لمدة 20 دقيقة فقط، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة به، خاصة أنه لم يصل بعد إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية، بعدما ابتعد عن التدريبات والمباريات لفترة.

وأوضح المدرب الإسكتلندي سبب اختياره إشراك هيثم في نهاية اللقاء، قائلًا: «لم يكن من الممكن التخطيط لكل شيء، لكننا كنا نريد أن يحصل حسن على فرصة للمشاركة في آخر 20 دقيقة في مرحلة ما».

وتطرق أونيل إلى الفارق بين جاهزية هيثم حسن والوافد الجديد ميكا باور، موضحًا: «حسن لم يتدرب كثيرًا منذ كأس العالم، بينما ميكا تدرب وشارك خلال فترة الإعداد، ولذلك فهو أكثر جاهزية ولديه خبرة أطول قليلًا».

وشدد المدير الفني لسيلتيك على أن الجهاز الفني تعامل بحذر مع مشاركة اللاعبين، خاصة أن الدفع بلاعب غير مكتمل الجاهزية قد يعرضه لإصابة عضلية.

وقال أونيل: «هناك دائمًا بعض القلق عندما يدخل لاعب إلى الملعب بشكل مباشر، فقد يتعرض لإصابة عضلية أو مشكلة من هذا النوع، لذلك كان علينا التعامل مع الأمر بحذر».

واختتم مدرب سيلتيك حديثه قائلًا: «لكن بشكل عام، من الجيد أنهما حصلا على فرصة للمشاركة في المباراة».

وتُعد مواجهة دندي بداية هيثم حسن الرسمية مع سيلتيك، بعدما انضم إلى بطل إسكتلندا قادمًا من ريال أوفييدو، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، وسط تطلعات بالحصول على دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة.