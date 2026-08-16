حماس تثمن جهود مصر في تعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية.



وجاء أيضًا أن حماس تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار.



وأوضحت القناة أن لقاء رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد مع وفد من حركة حماس بحث سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .



وقالت حماس، أنها تثمن الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

