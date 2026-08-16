العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

كشفت تفاصيل جديدة عن واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن اشتباك بين زوجات حسام حسن في الساحل الشمالي، وسط حالة من التوتر داخل أحد الأماكن.

البداية.. مشادة تتحول إلى اشتباك

وبحسب التفاصيل المتداولة، بدأت الواقعة بمشادة بين دان، زوجة حسام حسن، وزوجته الأولى، قبل أن تتطور الأمور سريعًا من تبادل الكلمات إلى اشتباكات بين الطرفين.

محاولات للسيطرة على الموقف

ومع تصاعد حدة الخلاف، تدخل عدد من الموجودين في محاولة لاحتواء الموقف والسيطرة على الاشتباكات، إلا أن حالة التوتر استمرت لبعض الوقت