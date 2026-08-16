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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال إسرائيلي في اليونان بتهمة إشعال حريق غابات

حرائق الغابات في اليونان
حرائق الغابات في اليونان
خاطر عبادة

أعلنت السلطات اليونانية أنها ألقت القبض على رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عاماً للاشتباه في تسببه في اندلاع حريق هائل في جزيرة كريت، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة موسمية من الحرائق المميتة.

بحسب موقع E-Kathimerini الإخباري، فإن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، متهم بإشعال شواية في منطقة حرجية بالقرب من بلدة ريثيمنو على الساحل الشمالي لجزيرة كريت، على الرغم من سريان حظر إشعال النيران في جميع أنحاء الجزيرة.

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، تشتبه السلطات اليونانية في أن شرارات الشواء حملتها الرياح العاتية من بيت الضيافة الذي كان يقيم فيه، مما أدى إلى اندلاع الحريق.

وكشف المصدر أن الرجل الإسرائيلي متهم بالحرق العمد الناتج عن الإهمال، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد أربع ساعات، وفقًا للتقرير.

 

تحذير شديد من حرائق الغابات مع استمرار الرياح القوية

وفقا لموقع ekathimerini، ستبقى اليونان في حالة تأهب قصوى لحرائق الغابات اليوم، الأحد، حيث أصدرت السلطات تحذيراً من الفئة الرابعة، أو خطر حريق مرتفع جداً، لمنطقة أتيكا، بما في ذلك جزيرة كيثيرا؛ ومنطقتي فيوتيا وإيفيا، بما في ذلك سكيروس؛ وجزر سيكلاديز؛ وكريت.

يدعو تحذير "الرمز الأحمر" إلى التعبئة الكاملة لأفراد ومعدات الطوارئ، ويتطلب من السلطات المحلية والإقليمية تفعيل هيئات تنسيق الطوارئ والاستعداد لحرائق الغابات المحتملة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية سماءً صافية في الغالب، مع رياح شمالية تتراوح سرعتها بين 6 و7 على مقياس بوفورت في بحر إيجة، ورياح أقوى محلياً في شرق اليونان.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 32 و34 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، مع بلوغها 35 درجة في أجزاء من البر الرئيسي وجزر دوديكانيس. أما في أتيكا، فمن المتوقع أن تصل إلى ما بين 32 و33 درجة.

ستستمر الرياح القوية يوم الاثنين، خاصة في بحر إيجة، بينما ستبقى درجات الحرارة ثابتة إلى حد كبير، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة وحدوث عواصف رعدية معزولة في المناطق الجبلية.

وحثت السلطات السكان والزوار على توخي الحذر وتجنب الأنشطة التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات مع استمرار الظروف الحارة والجافة والرياح القوية.

اليونان إسرائيلي حرائق الغابات في اليونان

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