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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توغلات إسرائيلية متواصلة في بلدات القنيطرة والجولان وحملات دهم للمنازل

الجولان
الجولان
البهى عمرو

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الجهد الإسرائيلي اليوم تركز بشكل خاص في قطاع القنيطرة، بدءًا من جباتا الخشب في القطاع الشمالي، وصولًا إلى الرفيد في القطاع الأوسط، إضافة إلى صيدا الجولان في القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن التوغلات الإسرائيلية في هذه المناطق أصبحت تتكرر بصورة شبه يومية.


وأوضح «هملو» أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت تحركاتها منذ منتصف الليل، بعدما دخلت دورية مكونة من 6 آليات عسكرية إلى بلدة الرفيد، حيث نفذت حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وسط حالة من الرعب بين المدنيين وإطلاق نار في الهواء.

وأضاف المراسل أن دوريات إسرائيلية دخلت صباح اليوم إلى بلدتي صيدا الجولان وجباتا الخشب، مؤكدًا أن سكان القرى والبلدات الذين يتم التواصل معهم عقب عمليات الدهم يتحدثون عن دخول القوات إلى المنازل دون مراعاة لحرمتها، بما في ذلك وجود النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن السكان وصفوا عمليات التفتيش بأنها استفزازية وهمجية، إذ تتضمن قلب أثاث المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما يُطلب من بعض الأهالي التجمع داخل غرفة واحدة وإغلاق الباب عليهم لحين انتهاء عمليات التفتيش، التي تقول القوات الإسرائيلية إنها تهدف إلى البحث عن أسلحة أو أشخاص مطلوبين.

وأكد خليل هملو أن هذه الممارسات، وفق إفادات سكان المنطقة، تتسبب في حالة مستمرة من الخوف والضغط على المدنيين، لافتًا إلى أن هذه المناطق، بحسب ما يتداوله السكان، لا تشهد وجودًا دائمًا لخلايا تابعة لحزب الله أو مجموعات مرتبطة بإيران كما تدعي القوات الإسرائيلية.

القنيطرة والجولان القاهرة الإخبارية قطاع القنيطرة الجولان

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