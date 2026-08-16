ورشة عمل لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية بأحدث تقنيات الذكاء الوبائي بالصحة

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة للتدريب على النسخة المحدثة من برنامج EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الترصد الوبائي وتعزيز قدراتها على الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات العالمية في الرصد والاستطلاع الوبائي، وتعزيز التعاون مع المنظمة لرفع كفاءة المنظومة الوطنية بما يسهم في سرعة اكتشاف التهديدات المحتملة وتحليلها وتقييم مخاطرها ودعم اتخاذ القرار والاستجابة الفعالة في الوقت المناسب.

الأدوات التقنية الداعمة لمنظومة الترصد

وأشار إلى أن التدريب يركز على النسخة المحدثة من البرنامج الذي يمثل إحدى الأدوات التقنية الداعمة لمنظومة الترصد المبني على الحدث (Event-Based Surveillance – EBS)، حيث توفر خصائص متطورة تساعد على البحث المنهجي وتحليل المعلومات ورصد الإشارات الصحية المبكرة من المصادر المفتوحة بكفاءة ودقة أعلى بما يدعم الاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر والتنبؤ بالتهديدات والأحداث الصحية المحتملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التغيرات المتسارعة في أنماط التهديدات الصحية وسهولة حركة الأفراد وانتقال الأمراض عبر الحدود تفرض تعزيز الجاهزية والاستعداد المسبق باعتبارهما ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي، مشدداً على أهمية التطوير المستمر لأدوات الرصد والاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر بما يتيح التعامل السريع والفعال مع أي تهديدات محتملة بما في ذلك الأحداث العابرة للحدود.

وأوضح الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة أن القطاع يولي أهمية كبيرة للتحديث المستمر لآليات العمل وتطوير مهارات الكوادر في استخدام المنصات والأدوات الرقمية الحديثة بما يعزز القدرة على رصد الأحداث غير المعتادة واكتشافها مبكراً والتحقق منها وتقييم مخاطرها واستشراف تداعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق الاستجابة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن التدريب يستهدف الكوادر والعاملين بالإدارة العامة للوبائيات والترصد على المستوى المركزي وفرق الترصد بالمحافظات بهدف تعزيز التكامل وتبادل المعلومات وتوحيد آليات رصد الإشارات وتقييمها وربط مخرجات البرنامج بأدوات العمل المعتمدة ضمن منظومة الترصد المبني على الحدث بما يدعم كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على الاكتشاف المبكر والتعامل مع الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية.