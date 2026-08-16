قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية
العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي
باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورشة عمل لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية بأحدث تقنيات الذكاء الوبائي بالصحة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة للتدريب على النسخة المحدثة من برنامج EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الترصد الوبائي وتعزيز قدراتها على الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية.

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات العالمية في الرصد والاستطلاع الوبائي، وتعزيز التعاون مع المنظمة لرفع كفاءة المنظومة الوطنية بما يسهم في سرعة اكتشاف التهديدات المحتملة وتحليلها وتقييم مخاطرها ودعم اتخاذ القرار والاستجابة الفعالة في الوقت المناسب. 

الأدوات التقنية الداعمة لمنظومة الترصد 

وأشار إلى أن التدريب يركز على النسخة المحدثة من البرنامج الذي يمثل إحدى الأدوات التقنية الداعمة لمنظومة الترصد المبني على الحدث (Event-Based Surveillance – EBS)، حيث توفر خصائص متطورة تساعد على البحث المنهجي وتحليل المعلومات ورصد الإشارات الصحية المبكرة من المصادر المفتوحة بكفاءة ودقة أعلى بما يدعم الاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر والتنبؤ بالتهديدات والأحداث الصحية المحتملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التغيرات المتسارعة في أنماط التهديدات الصحية وسهولة حركة الأفراد وانتقال الأمراض عبر الحدود تفرض تعزيز الجاهزية والاستعداد المسبق باعتبارهما ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي، مشدداً على أهمية التطوير المستمر لأدوات الرصد والاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر بما يتيح التعامل السريع والفعال مع أي تهديدات محتملة بما في ذلك الأحداث العابرة للحدود. 

وأوضح الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة أن القطاع يولي أهمية كبيرة للتحديث المستمر لآليات العمل وتطوير مهارات الكوادر في استخدام المنصات والأدوات الرقمية الحديثة بما يعزز القدرة على رصد الأحداث غير المعتادة واكتشافها مبكراً والتحقق منها وتقييم مخاطرها واستشراف تداعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق الاستجابة بالتعاون مع الجهات المعنية. 

وأضاف أن التدريب يستهدف الكوادر والعاملين بالإدارة العامة للوبائيات والترصد على المستوى المركزي وفرق الترصد بالمحافظات بهدف تعزيز التكامل وتبادل المعلومات وتوحيد آليات رصد الإشارات وتقييمها وربط مخرجات البرنامج بأدوات العمل المعتمدة ضمن منظومة الترصد المبني على الحدث بما يدعم كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على الاكتشاف المبكر والتعامل مع الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية.

منظمة الصحة العالمية الصحة الترصد الاكتشاف المبكر الذكاء الوبائي التهديدات المحتملة البحث المنهجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

غدًا الاثنين.. البحوث الإسلاميَّة ينظم الأسبوع الدعوي الـ22 في جامعة الإسكندريَّة

سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

علي جمعة: الاحتفال بمولد النبي ﷺ ينبغي أن يكون بالرحمة بالناس وفعل الخير

الشيخ الخضر حسين

في ذكرى ميلاد الخضر حسين.. قصة العالم الجزائري الذي اعتلى مشيخة الأزهر ورفض إملاءات السلطة

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد