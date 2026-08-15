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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسلــ.حة بيضاء وشوم.. القبض على طرفى مشاجرة في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية والألعاب النارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 12/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بين طرف أول : (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") ، وطرف ثان : (9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") ، جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "سيدى جابر ، باب شرق"، وذلك لسابقة تعدى أحد أفراد الطرف الأول على أحد أفراد الطرف الثانى ، فإستعان كل منهما بباقى أفراد الطرفين ، وقاموا بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية والصدادات والألعاب النارية .


أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية والألعاب النارية والصدادات الحديدية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأسلحة البيضاء

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