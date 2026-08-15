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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين صدما فتاة بالدراجة النارية في الجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد دراجة نارية لقيامه بالإصطدام بصديقتها وإحداث إصابتها بالجيزة.
 

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مصابة بكدمات وسحجات متفرقة –مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 10/ الجارى حال سيرها برفقة صديقتها "القائمة على تصوير مقطع الفيديو" فوجئا بقيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بالقرب منهما مما أدى إلى الإصطدام بها محدثاً إصابتها.


 

أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومالكها (طالبان "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة وسحجات بالوجه والذراع" - مقيمان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة إختلال مقود القيادة مما أدى إلى إنحراف الدراجة وإنقلابها والإصطدام بالفتاة المشار إليها دون قصد وعللا هروبهما خشية ضبطهما مساءلتهما قانونياً.


 

تم التحفظ على الدراجة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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