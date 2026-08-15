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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ورام الله

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الخضر جنوبا، والعبيدية ودار صلاح والشواورة وزعترة شرقا، وجابت شوارعها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي النبي صالح وكفر عين وبلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً قرية قراوة بني زيد، وأطلقت الرصاص الحي في محيط قاعة أفراح، ما تسبب بذعر لدى المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت قرية أبو فلاح المجاورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، اعتدى مستوطنون، على فلسطينيين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال غرب نابلس.

وافاد مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي، بأن مستوطنين من البؤرة الرعوية المقامة على أراضي المسعودية اعتدوا على ثلاثة فلسطينيين بالضرب والرش بغاز الفلفل، وحطموا مقدمة السيارة الخاصة بهم .

الاحتلال الإسرائيلي محافظة بيت لحم قوات الاحتلال

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