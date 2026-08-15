جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان الشمال من نشاط عسكري مكثف خلال الليل

حذرت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المناطق والبلدات القريبة من الحدود من نشاط عسكري مكثف يُتوقع تنفيذه خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن العمليات ستشمل مناطق واسعة على امتداد الحدود والمناطق الواقعة إلى الداخل.

وقالت القيادة، في بيان، إن السكان قد يسمعون أصوات انفجارات متكررة طوال الليل، نتيجة تنفيذ أعمال عسكرية تتضمن قصفاً مدفعياً وغارات جوية في عدد من القطاعات.

وأوضحت أن النشاط المرتقب لن يقتصر على المنطقة الحدودية، بل سيمتد إلى مناطق داخلية، في إطار عمليات عسكرية قالت إنها مقررة خلال الساعات المقبلة.

ودعت السكان إلى أخذ التحذير في الاعتبار، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم وجود تغيير في تعليمات الحماية أو التقييم الأمني المعتمد حالياً بالنسبة إلى المدنيين.

ويأتي التحذير في ظل استمرار التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل، حيث تشهد المناطق الحدودية تبادلاً متكرراً للقصف والعمليات العسكرية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى تصعيد أكبر.