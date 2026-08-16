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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«بي بي البريطانية» رداً على الأكاذيب: تجديد 20 عامًا لأن مصر تمثل محورًا مهمًا في استراتيجيتنا للنمو

شركة بي بي
شركة بي بي
أمل مجدى

نشرت شركة bp رداً على الأكاذيب التي تدعي انسحاب الشركة بنصف استثماراتها من مصر وأشارت شركة bp في تقرير النصف الأول من عام 2026، ضمن قسم التقدم الاستراتيجي (Strategic Progress)، إلى عدد من التطورات الإيجابية المهمة في مصر، بما يعكس استمرار مكانة مصر كمنطقة استراتيجية ضمن محفظة الشركة العالمية، حيث أكدت الشركة في مايو 2026 تحقيق اكتشاف غازي في منطقة شرق دلتا النيل عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي Nidoco N-2، الذي تم تشغيله بواسطة شركة إيني بالشراكة مع bp والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما أشارت إلى اكتشاف مهم للغاز والمتكثفات في البحر المتوسط من خلال البئر الاستكشافي Denise W-1 في امتياز تمساح، وذلك في أعقاب الاتفاق الملزم المبرم في يوليو 2025 مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عامًا.

وأضافت اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) لتطوير حقل غاز Harmattan في امتياز البرج البحري من خلال شركة Arcius، المشروع المشترك بين bp بحصة 51% وXRG بحصة 49%، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بشأن إسناد القطاع رقم (6) في البحر الأحمر؛ بما يؤكد أن مصر تمثل محورًا مهمًا في استراتيجية bp للنمو، من خلال الجمع بين تكثيف أعمال الاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة، وتسريع تنمية الحقول، والتوسع في مناطق استكشافية جديدة.

البترول بي بي شركة bp وزارة البترول النفط الغاز

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