«إشبيلية» يفوز على رايو فاليكانو بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق إشبيلية على نظيره رايو فاليكانو، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف رايو فاليكانو عن طريق ألفارو جارسيا في الدقيقة 4.

فيما جاء هدف التعادل لصالح إشبيلية عن طريق جون جوريدي من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وشهدت الدقيقة 88، حصول كيكي سالاس لاعب إشبيلية على بطاقة حمراء ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ركلة جزاء حاسمة

وحصل فريق إشبيلية على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 سجلها اللاعب بيكي فرنانديز ليضيف ثاني الأهداف.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت.